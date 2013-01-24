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البحث والاستكشاف

عِش تجربة مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء

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تخيّل جهازًا يتيح للأطباء مراقبة العلامات الحيوية للمريض والاستجابة للتغيرات أثناء إجراء العمليات الجراحية، من دون الاضطرار إلى رفع نظرهم عن المريض أو مقاطعة الإجراء الجراحي. لقد تخيلنا ذلك وأكثر.
 
عبر توصيل وسائل تكنولوجية ثورية تستطيع تغيير قواعد اللعبة من Google وحلول Philips IntelliVue، قمنا بإجراء محاكاة لأول إثبات مفهوم للنقل السلس لعلامات المريض الحيوية إلى نظارات Google.

 

ما هي الإمكانيات المتوفرة؟  

طريقة جديدة كليًا ليحصل الأطباء بسرعة على المعلومات اللازمة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها. ويعرض إثبات المفهوم، بالتعاون مع Accenture، كيفية استفادة الأطباء السريريين من الوصول إلى البيانات الحيوية عبر التحكم الصوتي من دون استخدام اليدين، أثناء وجودهم في غرفة العمليات أو أثناء التنقل في المستشفى.
 
يُعتبر مفهوم الدمج بين نظارات Google وحلول IntelliVue علامة فارقة في أبحاثنا الرامية إلى ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة وكيفية تطبيقها في مجال الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى.

 

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يختبر دكتور دايفيد فاينستاين ومطوّرون من شركة Philips وAccenture نظارات Google قبل الدخول إلى مختبر محاكاة غرفة العمليات. أبصر مفهوم الدمج بين نظارات Google وحلول Intellivue من Philips النور نتيجةً لأبحاث تمت في "مختبر التسريع الرقمي" Digital Accelerator Lab في شركة Philips. ويهدف البحث إلى معرفة قدرة الأطباء السريريين على طلب الصور وغير ذلك من المعلومات السريرية بما في ذلك بيانات من سجلات المرضى، من أي مكان في المستشفى باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء.

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ماذا يعني هذا?

مستقبل الرعاية الصحية  

إنها خطوة مفصلية ستساعد في جعل عملية رعاية المرضى أكثر سلاسة كما ستسّهل مهمتنا قليلاً".  

 

- دكتور دايفيد فاينستاين، طبيب تخدير

يستطيع طبيب التخدير بالتركيز على المريض بشكل تام مع مواصلة عرض العلامات الحيوية من IntelliVue عبر نظارات Google، كما يظهر في هذا الاختبار في مختبر محاكاة غرفة العمليات.  
رؤية طبيب التخدير عبر نظارات Google للعلامات الحيوية من IntelliVue في الاختبار الذي يجري في مختبر محاكاة غرفة العمليات. قد تبيّن هذه التطوّرات كيفية تمكين الأطباء وأخصائيي التخدير للتركيز على المرضى مع الحصول على عرض مباشر متزامن لبيانات مراقبة المريض الحيوية.
يتابع أطباء التخدير في مختبر محاكاة غرفة العمليات المريض وعلاماته الحيوية أثناء محاكاة عملية جراحية عبر نظارات Google. ويتيح إثبات المفهوم الذي ينتج عن ذلك لشركة Philips مواصلة استكشاف الميزات المخصصة في نظارات Google التي تتكامل بسلاسة مع حلول الرعاية الصحية من Philips.  
ملاحظة: هذا مشروع إثبات مفهوم لاستكشاف إمكانية توصيل حلول مراقبة المرضى من Philips IntelliVue بتكنولوجيا نظارات Google. وفي حين أن أعمال التطوير وردود الفعل المتمثّلة حقيقية، لا يُعتبر هذا المفهوم منتجًا متوفرًا وليس ذلك هو الهدف من وراءه. وقد تم تنفيذ كل أعمال التطوير فقط في مختبر محاكاة غرفة العمليات وليس على أي مرضى حقيقيين.  

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