جهاز DreamStation هو جهاز تفاعلي وغني بالمعلومات وسهل الاستخدام ويتصل عن بعد بفريق الرعاية الخاص بك. وقد صُمم ليكون مريحاً من جميع النواحي ويساعدك على الالتزام بعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم
- توفر لك شاشة العرض الملونة نظام تنقل قائم على الأيقونات
- من بين جميع العلامات التجارية الرائدة لجهاز CPAP فإن جهاز DreamStation يحتوي خيارات شاملة من الإعدادات اللاسلكية- من ضمنها تقنية البلوتوث وشبكة الخلوي والواي فاي
- قائمة التحقق من الأداء - تمنحك راحة البالة عن طريق تقييم واكتشاف الاخطاء واصلاحها بكل سهولة ويسر من المنزل، وتؤكد لك في كل صباح أن الجهاز كان يعمل بشكل صحيح أثناء الليل.
- ينبهك بموعد الصيانة ويذكرك بذلك كل ثلاثين يوماً
- أكثر هدوءً بنسبة 63% مقارنة بجهاز ResMed Airsense 10**.
- متوفر في أجهزة CPAP Pro و CPAP Auto وBiPAP وAuto BiPAP ليلبي احتياجات العلاج لديك.