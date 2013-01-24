تبدأ معظم النساء بشفط الحليب بعد 6 أشهر. ويتم استخدام شافطة حليب الأم للقيام بذلك. إنها أداة مفيدة يمكنها مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة طوال مرحلة الرضاعة الطبيعية.

تجد بعض الأمهات شفط الحليب مفيدًا في المرحلة الأولى لتحفيز إنتاج الحليب لديهن، وذلك في حال كان الطفل يواجه مشاكل في الالتقام مثلاً.

بعد ترسيخ الرضاعة الطبيعية، يجد البعض الآخر من الأمهات أن شفط الحليب مفيد ليتمكّن الشريك من مساعدتهنّ في الوجبات الليلية أو في حال العودة إلى العمل.

مهما كانت احتياجاتك، فكّري في شفط الحليب كطريقة أكثر مرونة للرضاعة الطبيعية.