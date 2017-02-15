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Philips Jordan Happiness project

مشروع السعادة في الأردن

يقدم الصحة والحياة النوعية

شاهد
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حلول الأشعة من فيليبس


خلق الثقة في التصوير التشخيص

شاهد حلول فيليبس للأشعة
Philips 125 years

125 عاماً من عمر فيليبس

 

هذا العام، مضى على تأسيس شركة فيليبس 125 عاماً. لذا فإننا نحتفل بالرسالة التي لطالما حملها مؤسسو علامة فيليبس التجارية وهي إيمانهم بقدرة الابتكار وريادة المشروعات على تحسين حياة الناس.

تعرَّف أكثر على تاريخ شركة فيليبس
Air fryer

القلاية الهوائية من Philips، طريقة صحية للقلي من دون إضافة زيت

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