مصطلحات البحث
خلق الثقة في التصوير التشخيص
هذا العام، مضى على تأسيس شركة فيليبس 125 عاماً. لذا فإننا نحتفل بالرسالة التي لطالما حملها مؤسسو علامة فيليبس التجارية وهي إيمانهم بقدرة الابتكار وريادة المشروعات على تحسين حياة الناس.
هذا العام، مضى على تأسيس شركة فيليبس 125 عاماً. لذا فإننا نحتفل بالرسالة التي لطالما حملها مؤسسو علامة فيليبس التجارية وهي إيمانهم بقدرة الابتكار وريادة المشروعات على تحسين حياة الناس.
احصل على ضمان شامل لمنتجك مع فرصة الدخول في العروض الترويجية والخاصة، بالإضافة إلى الحصول على دعم المنتج، وذلك عند إنشاء حسابك على الموقع الإلكتروني.
عثرنا على {number} من المنتجات المتوفرة خارج بلدك، لذا قد لا تنطبق العروض الترويجية المحلية.عرض المنتجات إخفاء المنتجات
نتائج البحث عن {words} ({number} من المنتجات)
اعثر على طرازك ولكن...
هذا المنتج غير متوفر في بلدك لكننا عثرنا عليه في بلدٍ آخر
يرجى تحديد الطراز المتوفر لديك بالاستناد إلى آخر رقمَين من رقم المنتج، على سبيل المثال، RQ1280/21.
Found your model!
foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading7
foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading8
If this is the correct one, please select it below. Otherwise, search again.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.