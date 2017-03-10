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  • مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG5730/15

    مظهر ودقة متقدمان

    صمم مظهرك الشخصي الخاص بك بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه التي تضم 11 أداة متميزة بجودتها للعمل على مظهر وجهك وشعرك وجسمك. توفر شفرات DualCut دقة فائقة في حين يحسّن المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة في الاستخدام والتحكم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 5000 11 في 1، للوجه والرأس والجسم

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    مظهر ودقة متقدمان

    أداة تشذيب 11 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

    • 11 أداة
    • تقنية DualCut
    • وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة
    • مقاومة للماء
    دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

    دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

    تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتظل حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

    11 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

    11 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

    تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 11 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.

    شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

    شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

    ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.

    آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

    آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

    استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.

    إتقان التفاصيل

    إتقان التفاصيل

    يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

    يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة السبع. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، و3 أمشاط للشعر بطول 9 مم، و12مم، و16 مم، ومشط واحد للجسم.

    تشغيل لمدة 80 دقيقة

    تشغيل لمدة 80 دقيقة

    توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips مدة تصل إلى 80 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لمدة 16 ساعة.

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    يسهل حمل أداة التشذيب وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر. 

    مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

    مقاومة للماء لتسهيل التنظيف تحت حنفية المياه

    ما عليك سوى غسل الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      أدوات التصفيف
      • أداة تشذيب معدنية
      • أداة تشذيب دقيق معدنية
      • آلة حلاقة دقيقة
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشطان للحية الخفيفة
      • 3 أمشاط شعر
      • مشط للجسم
      عدد الأدوات
      11 أداة
      العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة 16 ساعة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      80 دقيقة
      نوع البطارية
      Ni-MH

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • نظام قص

      تقنية DualCut
      قص بالاتجاهين
      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      مقاومة للمياه 100%
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

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