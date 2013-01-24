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2000i Series

منقي الهواء

AC2889/90
  • تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)
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    2000i Series منقي الهواء

    AC2889/90

    تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو المواد الملوّثة غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 333 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

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      تنقية الهواء في أقل من 9 دقائق (1)

      إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والمواد الملوّثة (2، 3، 6)

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 79 م²
      • معدل CADR يبلغ 333 م³/الساعة
      • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
      • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
      أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 79 م²

      أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 79 م²

      إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 79 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 333 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في 9 دقائق فقط. (1)

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      يلتقط فلتر HEPA ‏99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

      بفضل التنقية ثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من المواد الملوّثة الأخرى. منتج حائز شهادة من المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

      تحكم ذكي بالضوء

      تحكم ذكي بالضوء

      يمكن إطفاء مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي الإزعاج الناتج من الضوء.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام طاقة قصوى تبلغ 56 واط، أي ما يعادل الطاقة التي يستخدمها مصباح قياسي.

      عرض جودة الهواء

      عرض جودة الهواء

      يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية والغازات وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+‎. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      الوضع التلقائي و5 مستويات سرعة يدوية

      شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من 5 مستويات سرعة: وضع النوم وسرعة1 وسرعة2 وسرعة 3 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      مؤشر الفلتر الذكي

      مؤشر الفلتر الذكي

      يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        333  م³/س
        حجم الغرفة (NRCC)
        يصل إلى 79 م²
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات PM2.5
        تصفية
        فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%

      • مدى الاستفادة

        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        62  ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        35  ديسيبل
        الوضع التلقائي
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        5 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة 3، السرعة القصوى)
        معلومات حول جودة الهواء
        حلقة اللون، معلومات رقمية
        إضاءة محيطة تلقائية
        لا
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • موفرة للطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        56  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <2  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • إمكانية الاتصال

        التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
        Clean Home+‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid
        التحكّم الصوتي
        Alexa، وGoogle Home ‏(7)

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        7.7  كلغ
        الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
        359*240*558
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • الصيانة

        فلتر HEPA بديل
        فلتر HEPA FY2422 -‏ 24 شهرًا
        فلتر AC بديل
        الفلتر المكيف: FY2420 -‏ 12 شهرًا
        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

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          • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسبة عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 333 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
          • (2) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
          • (3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
          • (4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
          • (5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
          • (6)تم الاختبار على الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا للمعيار JISB 9908-2011
          • (7) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك