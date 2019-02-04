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الكي (42)

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التصفية

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نوع المنتج
تعزيز البخار
سعة خزان المياه
من 1,2 لترات حتى 1,7 لترات

خزان مياه كبير لساعتَين من الكيّ من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
من 1,8 لترات حتى 2,5 لترات

خزان مياه كبيرة جدًا لما يصل إلى 3 ساعات من الكيّ من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.

تقنية ثورية
مكواة مولّدة للبخار خفيفة جدًا

مكواة خفيفة الوزن إلى حد كبير لعملية كيّ مريحة جدًا.

ضمان عدم حرق الملابس

تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم التسبب بحروق على كل الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك ترك المكواة الساخنة بكل أمان على لوح الكيّ أو على الأقمشة من دون القلق.
ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

لا تتطلب تقنية OptimalTEMP أي إعداد لدرجة الحرارة. يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة بأمان، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير.

مجموعة المنتجات
تجربة الكيّ المثالية

تجربة الكيّ الأكثر فعالية مع خزان مياه كبير جدًا وقابل للفك ومكواة خفيفة الوزن إلى حد كبير.

السلسلات السريعة والصغيرة الحجم

عملية كيّ أسرع مع كمية بخار أكثر مقارنة بمكواة بخارية، ولكن بوزن خفيف وتصميم صغير.
مجموعة المنتجات
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    PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار
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    PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

    GC9410/66

    • ضغط يبلغ 6,7 بارات كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 450 غ
    • خزان مياه بسعة 2,5 لترات
    • مكواة خفيفة جدًا
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    مكواة مولدة للبخار
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    PerfectCare Elite Plus مكواة مولدة للبخار

    GC9660/36

    • تعزيز بخار يصل إلى 520 غ
    • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
    • تقنية OptimalTEMP
    • بخار تلقائي وذكي
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    مكواة مولدة للبخار
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    مكواة مولدة للبخار

    HI5917/20

    • ضغط مضخّة يبلغ 5 بار كحد أقصى
    • خزان مياه قابل للفك سعة 1,1 لتر
    • تعزيز بخار بوزن 180 غ
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    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار
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    FastCare Compact مكواة مولدة للبخار

    GC6704/36

    • ضغط مضخّة يبلغ 5,2 بار كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 200 غ
    • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
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    مكواة مولدة للبخار
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    PerfectCare Compact Essential مكواة مولدة للبخار

    GC6804/26

    • ضغط مضخّة يبلغ 5,5 بار كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 230 غ
    • خزان مياه ثابت سعة 1,3 لترات
    • تصميم صغير
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    PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار
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    PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

    PSG7028/36

    • ضغط يبلغ 7,5 بارات كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 500 غ
    • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
    • قفل للحمل الآمن
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    ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس
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    ProTouch 2-in-1 قدر بخاري للملابس

    GC618/66

    • 2200 واط، تعزيز بخار يبلغ 90 غ
    • 2 في واحد مع لوح ErgoFit
    • 5 مستويات من البخار
    • عمودان، مع ميزة Hang&Lock
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    جهاز بخاري عمودي
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    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    GC485/46

    • 1800 واط، 35 غ/الدقيقة
    • قاعدة بخار أكبر بنسبة 40%*
    • فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*
    • إعدادان للبخار
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    قدر بخاري للملابس محمول باليد
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    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC351/26

    • 1000 واط، لغاية 20 غ/الدقيقة
    • بخار عمودي
    • خزان مياه قابل للفك سعة 70 مل
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    جهاز بخاري عمودي
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    Easy Touch جهاز بخاري عمودي

    GC482/26

    • 1600 واط، 32 غ/الدقيقة
    • فتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%*
    • إعدادان للبخار
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    ComfortTouch قدر بخاري للملابس
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    ComfortTouch قدر بخاري للملابس

    GC552/46

    • StyleBoard
    • 1800 واط
    • 3 إعدادات للبخار
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    قدر بخاري للملابس
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    ComfortTouch Plus قدر بخاري للملابس

    GC558/36

    • FlexHead
    • MyEssence
    • StyleBoard
    • 2000 واط
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