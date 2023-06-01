  إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    Stand Steamer 3000 Series جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

    STE3180/30

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence.

    Stand Steamer 3000 Series جهاز كي بالبخار عمودي مع لوح StyleBoard طويل جدًا

    إزالة التجاعيد بطريقة سهلة كل يوم

    لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل، من الأعلى إلى الأسفل

    • StyleBoard حجم XL
    • 5 إعدادات للبخار
    • رأس مدبب للوح البخاري المعدني
    • قوة 2000 واط
    لوح StyleBoard مضمّن طويل جدًا لنتائج أفضل من كل الجوانب

    يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

    تحمى في أقل من 60 ثانية، لتكون جاهزًا بسرعة تامة

    كلما احتجت إلى جهاز الكي بالبخار القائم، يكون جاهزًا للاستخدام في أقل من 60 ثانية، وهو مثالي لأوقات اختيار الملابس في آخر لحظة.

    MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

    يسمح لك موزّع العطر MyEssence المبتكر الذي نقدمه بإعادة النضارة إلى الملابس مع الروائح المفضّلة لديك في أي وقت.

    5 إعدادات للبخار مع معدل بخار مستمر مرتفع

    يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

    رأس جهاز بخاري كبير مدبب لنتائج دقيقة

    دقيق جدًا: يتميز رأس جهاز الكي بالبخار المبتكر بقاعدة مكواة كبيرة ورأس دقيق مصمم خصيصًا للتعامل مع المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الياقات والأزرار بسهولة.

    للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، تعيد المكواة من السلسلة 3000 الرونق إلى الملابس أيضًا (والأثاث الناعم والستائر والألعاب) وتزيل الروائح الكريهة عن طريق قتل ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*.

    خزان مياه كبير سعة لترَين، لإعادة تعبئته بوتيرة أقل

    قم بكي كميات كبيرة: خزان المياه الشفاف القابل للفك سعة لترَين كبير بما يكفي لكيّ كميات كبيرة من الملابس.

    آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ

    إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

    المواصفات التقنية

    • غطاء اللوح

      الطبقة الأولى
      مصنوعة من القطن 100%

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل تنظيف الكلس
      غسيل سهل

    • الملحقات

      قدر بخاري سهل الاستخدام مزود بحامل رؤوس
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      عمود قابل للضبط
      نعم
      فرشاة
      نعم
      عمودان قابلان للضبط
      نعم
      ملحق الدعم
      StyleBoard حجم XL
      غطاء العطر MyEssence
      نعم

    • التصميم

      اللون
      أرجواني

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      وقت الإحماء
      <‏1  minute(s)
      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      2000  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      معدن
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.8  m
      طول الخرطوم
      1.33  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم
      مدخل مياه خاص
      نعم
      دعم للكيّ
      StyleBoard حجم XL
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      خرطوم خالٍ من مادة PVC
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      الطاقة
      2000  W
      إخراج البخار
      نعم
      تحكّم بمخرج البخار
      5 إعدادات
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240 فولت
      جاهز للاستخدام
      <1 من الدقائق
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      بخار عند الطلب
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      83% ورق مُعاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      سهل التنظيف

    • الحجم والوزن

      حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
      32*5*73,3  cm
      وزن اللوح
      0,6624  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      32×172×31  cm
      حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
      33*5*74,3  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      2.33  kg
      سماكة طبقة الإسفنج
      5  mm
      سطح الكيّ
      73  cm
      أبعاد العمود عند تمديده
      101  cm
      وزن رأس الجهاز البخاري
      0.42  kg
      وزن رأس الجهاز البخاري + القاعدة
      4,21  kg

    • تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة دقيقة واحدة
