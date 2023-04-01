    جهاز للكي على البخار من السلسلة 3000 مع لوح StyleBoard القابل للإمالة

    STE3170/80

    اقضِ وقتًا أقل في إزالة تجاعيد الملابس مع جهاز الكي بالبخار القائم من السلسة 3000 من Philips بفضل اللوح المضمّن والجهاز البخاري برأس مروّس وكبير. أبقِ ملابسك خالية من الجراثيم* وأضف نضارة معطّرة مع موزّع العطر MyEssence.

    لوح styleboard قابل للإمالة، لنتائج أفضل

    • لوح StyleBoard قابل للإمالة
    • 3 إعدادات للبخار
    • رأس مدبب للوح البخاري المعدني
    • قدرة تبلغ 2000 واط
    لوح StyleBoard قابل للإمالة، لنتائج أفضل بشكل مريح

    يوفّر لوح StyleBoard القابل للإمالة دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

    تحمى في أقل من 60 ثانية، لتكون جاهزًا بسرعة تامة

    كلما احتجت إلى جهاز الكي بالبخار القائم، يكون جاهزًا للاستخدام في أقل من 60 ثانية، وهو مثالي لأوقات اختيار الملابس في آخر لحظة.

    MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

    يسمح لك موزّع العطر MyEssence المبتكر الذي نقدمه بإعادة النضارة إلى الملابس مع الروائح المفضّلة لديك في أي وقت.

    3 إعدادات للبخار مع معدل بخار مستمر مرتفع

    يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

    رأس جهاز بخاري معدني كبير مدبب لنتائج دقيقة

    دقيق جدًا: يتميز رأس جهاز الكي بالبخار المعدني المبتكر بقاعدة مكواة كبيرة ورأس دقيق مصمم خصيصًا للتعامل مع المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الياقات والأزرار بسهولة.

    للقضاء على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وإعادة الرونق وإزالة الروائح الكريهة

    بالإضافة إلى إزالة التجاعيد، تعيد المكواة من السلسلة 3000 الرونق إلى الملابس أيضًا (والأثاث الناعم والستائر والألعاب) وتزيل الروائح الكريهة عن طريق قتل ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*.

    خزان مياه كبير سعة لترَين، لإعادة تعبئته بوتيرة أقل

    قم بكي كميات كبيرة: خزان المياه الشفاف القابل للفك سعة لترَين كبير بما يكفي لكيّ كميات كبيرة من الملابس.

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ

    إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

    تصميم رفيع لتخزين سهل

    ملائم: بفضل تصميمه الذكي، لا يحتاج جهاز الكي بالبخار القائم إلى مساحة كبيرة ويمكن تخزينه بسهولة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز بخاري عمودي
      وقت الإحماء
      < دقيقة واحدة
      مادة قاعدة أداة الكي
      معدنية
      التحكم بالترسبات الكلسية
      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف - سهولة الشطف
      خزان مياه قابل للفك
      نعم
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      سعة 2 لتر
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم
      مستويات بخار متغيرة
      3 إعدادات
      بخار عمودي
      نعم
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم
      الضمان/الكفالة
      ضمان عالمي لمدة سنتَين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000 واط
      جاهز للاستخدام
      < دقيقة واحدة
      مخرج البخار المستمر / معدل البخار
      40 جم/دقيقة
      الفولتية
      220-240 فولت

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      32 × 172 × 31 سم
      طول سلك الطاقة
      1.8 م
      طول سلك الخرطوم
      1,33 متر
      أبعاد العمود عند تمديده
      101 سم
      أبعاد لوح الكيّ
      32,7 × ‏60,8 سم
      حجم اللوحة (عمق×ارتفاع×طول)
      32×5×60 سم
      حجم الغطاء (العرض×الارتفاع×الطول)
      33×5×61 سم
      سطح الكيّ
      60 سم
      سمك الطبقة الإسفنجية
      5 مم
      وزن رأس الجهاز البخاري
      0,43 كجم
      وزن اللوح
      0.6781 كجم
      وزن المنتج
      4,23 كجم
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      2,33 كجم

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الملحقات/التوافق

      StyleBoard
      وضع رأسي، قابلية للإمالة
      غطاء اللوح - الطبقة العلوية
      من القطن 100%
      حامل رأس أداة الكي بالبخار السهل الاستخدام
      نعم
      عمود (أعمدة) قابل للضبط
      نعم
      غطاء عطر MyEssence
      نعم
      فرشاة
      نعم
      قفاز
      نعم

    • الاستدامة

      الخرطوم الخالي من مادة الكلوريد المتعدد الفاينيل
      نعم
      التغليف
      قابل لإعادة التدوير بنسبة 100%
      دليل المستخدم
      85% من الورق المعاد تدويره

    • تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة دقيقة واحدة
