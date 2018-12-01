أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بطريقة صحية أكثر للقلي لك ولعائلتك.