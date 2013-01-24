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كيفية الاستعداد للرضاعة الطبيعية

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عندما تقررين اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، قد تشعرين بأن ثمة أمور كثيرة يجب فهمها. جسمك مصمم لذلك، ولكن ما هي الأمور التي يتعيّن عليك معرفتها مسبقًا؟ ومن يمكنه مساعدتك؟ الخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على انطلاقة رائعة مع القليل من التخطيط ومع معرفة الأشخاص الذين يمكنك اللجوء إليهم للحصول على الدعم.

حان وقت التهاني

 

قبل أن ننتقل إلى كيفية الاستعداد للرضاعة الطبيعية، فلنتحدّث عن كل فوائدها الرائعة.

فوائد الرضاعة الطبيعية

 

أولاً، ستختبرين سحر التعرّف إلى طفلك بكل بساطة. فالرضاعة الطبيعية تسمح لك بقضاء أثمن اللحظات مع طفلك عن قرب، لتستمتعا بشعور من الارتباط العاطفي والراحة.

 

سيستفيد طفلك أيضًا من الخصائص الصحية المتعددة الموجودة في حليب الأم. فيدعم حليب الأم نمو طفلك المعرفي ويطور جهازه المناعي ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأذن ولا يسبب الكثير من اضطرابات المعدة والإسهال.

 

هناك الكثير من الفوائد لك أيضًا. على سبيل المثال، تساعدك الرضاعة الطبيعية في تقليص حجم الرحم بعد الولادة، وخفض معدل الإصابة بسرطان الرحم والثدي، وتعزيز خسارة الوزن في حال استمرت الرضاعة لستة أشهر على الأقل.

 

عند بدء مرحلة الرضاعة الطبيعية، حاولي التفكير دائمًا في تلك الفوائد. فقد تشعرين في بعض الأحيان أن الأمور لا تسري بسلاسة، وقد يكون من المفيد التركيز على الأكبر للبقاء على المسار الصحيح.
حلول الرضاعة الطبيعية من Philips Avent

كيفية الاستعداد للرضاعة الطبيعية

 

لنستكشف الآن الجانب العملي للأمور. ستكون مرحلة الرضاعة الطبيعية فريدة لأنك أنت وطفلك سويًا فريدان أيضًا. ولكن يتعيّن على كل أم إجراء بعض التحضيرات للمساعدة في سير العملية بطريقة سلسة.
  • اخضعي لفحص الثدي

 

يكمن جمال جسم المرأة في عدم تماثل الثديين مع أي امرأة أخرى. أطلبي من متخصص في الرعاية الصحية فحص ثدييك أثناء فحص قبل الولادة الاعتيادي للتحقق من حالة ثدييك. بهذه الطريقة، ستكونين على علم بأي تعديلات قد تحتاجين إلى القيام بها عند البدء بالرضاعة الطبيعية. وقد يساعد ذلك في تفادي صعوبات الالتقام في مرحلة الرضاعة الطبيعية.
  • ضَعي هدفًا لمدة الرضاعة الطبيعية

 

تجد الكثير من النساء أنه من المفيد التفكير في مدة الرضاعة الطبيعية قبل بدء هذه المرحلة. في الواقع، من المرجح أن النساء اللواتي يضعن هدفًا، سيتمكنّ من الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لفترة أطول. حاولي التفكير في كل نواحي حياتك، بدءًا من نمط عيشك ووصولاً إلى عملك ومستوى الدعم الذي تحصلين عليه.
  • ضَعي خطة رضاعة

 

عند وضع هدف، يمكنك التخطيط للرضاعة الطبيعية على المدى القصير والطويل. وقد يشمل ذلك التفكير في الجوانب العملية للأوقات الأولى مع طفلك بعد الولادة، أو الطريقة التي ستتّبعينها للوجبات الليلية. سيمنحك ذلك أيضًا فرصة للتفكير في الأمور التي يجب القيام بها في حال لم تسرِ الأمور بسلاسة. على سبيل المثال، إذا اختبرت ألمًا في الحلمتين، فيمكنك شفط الحليب بواسطة شافطة حليب أو إبقاء كريم ترطيب الحلمة في متناول يديك لتشعري بالراحة على الفور.
  • استفيدي إلى أقصى حد من "الساعة الذهبية"

 

دَعي غريزة الرضاعة الطبيعية لدى طفلك تقوم بسحرها من خلال تمضية الساعة الأولى سويًا (المعروفة أيضًا بـ "الساعة الذهبية") والتعرّف إلى بعضكما عن قرب. سيحاول طفلك بشكل طبيعي الوصول إلى ثديك وبدء الرضاعة.
  • خططي للمدى الطويل

 

ستتغير طريقة الرضاعة الطبيعية لديك أيضًا مع مرور الوقت. وقد يكون من المفيد التفكير في أمور مثل نوع شافطة الحليب التي ستحتاجين إليها إذا لم تكوني قادرة على التواجد مع طفلك أثناء الوجبة. على سبيل المثال، تُعتبر شافطة حليب الأم اليدوية مفيدة أثناء التنقل وعند الحاجة إلى جهاز خفيف الوزن. أما إذا كنت تريدين جهازًا فعالاً في مكان العمل، فقد تكون شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية خيارًا أنسب لك.


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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

SCF330/60
Avent
1 الجوائز
Avent
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

    SCF330/60
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    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف. إكتشف كلّ المميزات

    على من يمكنني التحدث أو الإعتماد بخصوص الأمور المتعلّقة بالرضاعة الطبيعية؟

     

    الآن وقد أصبحت على إلمام بالخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لمساعدتك في توفير رضاعة طبيعية مريحة، فلنلقِ نظرة على الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في تحقيق ذلك. الدعم موجود دائمًا طوال مرحلة الرضاعة الطبيعية.
    • المتخصص في الرعاية الطبية

     

    استفيدي من فحوصات قبل الولادة الاعتيادية لطرح أي أسئلة حول التغييرات التي تختبرينها. ما من سؤال بسيط أو سخيف. فأنت تخوضين التجربة للمرة الأولى!
    • دروس ما قبل الولادة

     

    يمكنك استخدام دروس ما قبل الولادة للتخطيط لوقت الولادة، ولطرح الأسئلة حول الرضاعة الطبيعية. وهو وقت مناسب لتحديد هدف تعتبرينه مناسبًا لك ولمشاركة ما تشعرين به مع أمهات مستقبليات مثلك.
    • مستشار الرضاعة

     

    مستشار الرضاعة هو شخص متخصص في الرضاعة الطبيعية. ويمكن أن يكون طبيبًا أو ممرضًا أو مولّدة. وإذا كنت تعانين مشاكل في بدء الرضاعة الطبيعية، فيمكنك طلب الدعم منه بشأن الوضعية مثلاً أو الالتقام أو كمية إنتاج الحليب لديك.
    • التطبيقات والمجتمعات عبر الإنترنت

     

    قد لا يتواجد شخص إلى جانبك طوال الوقت، ولكن ستلاحظين أن هناك طرق عديدة للحصول على الدعم عندما تكونين في المنزل أيضًا. تفضّل الكثير من الأمهات استخدام تطبيقات لمتابعة طريقة الرضاعة التي يعتمدها الطفل أو للحصول على الدعم في المجتمعات عبر الإنترنت للأمهات الجديدات. باستخدام تطبيق متابعة نمو الطفل uGrow، أصبحت مراقبة كمية الحليب التي تنتجينها بمنتهى السهولة. وإذا كنت تبحثين عن النصائح من موقع ويب أو تطبيق، فتأكدي من وجود مصدر طبي لها.
    • أنت على الطريق الصحيح

     

    من خلال التفكير في الأسباب التي تحثّك على اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية، والتخطيط مسبقًا، والتعرّف على فريق الدعم الخاص بك، فأنت على الطريق الصحيح للاستمتاع برضاعة طبيعية ناجحة. 

     

    ستستفدين أيضًا من مشاركة تجربتك في الرضاعة الطبيعية، سواء في ما يتعلّق بالأوقات الثمينة أم الأوقات الصعبة أيضًا. وستحصلين على دعم كبير من خلال التحدث بشكل دائم مع المتخصص في الرعاية الصحية والعائلة والأصدقاء وأمهات جديدات غيرك حول مرحلة الرضاعة الطبيعية.
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    الأبوة. ليس هناك من دليل يمكن اتباعه، ولكن يتوفر طاقم من الموظفين لدعمك

     

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