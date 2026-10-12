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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
جميع السلاسل
أجهزة التصفية والأكسسوارات
Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000iفلتر الكربون النشط
Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر الترطيب
تم إيقافه
Philips فلتر بديل أصليNanoProtect HEPA
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر HEPA NanoProtect
Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000iفلتر الكربون النشط
Philips السلسلة PureProtect 3200فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000iفلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط
Philips السلسلة PureProtect Pro 4200فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000iفلتر الترطيب
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 1000فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط
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