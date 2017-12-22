مصطلحات البحث
مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة البخارية أو المكواة المولّدة للبخار أو القدر البخاري للملابس، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من الجهاز وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء لجهازك.
مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة البخارية أو المكواة المولّدة للبخار أو القدر البخاري للملابس، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من الجهاز وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء لجهازك.
تم تصميم جهازك لاستخدامه مع مياه الحنفية أو المياه المنقّاة.
لا تضيفي العطور أو مياه النشافة أو الخل أو النشا أو مواد إزالة الترسبات أو الأدوات المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ قد يتسبب ذلك في تطاير المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بالجهاز.
يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية.
يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية.
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