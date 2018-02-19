كيفية إزالة الترسبات المكواة المولّدة للبخار من Philips
مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة المولّدة للبخار، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء للمكواة المولّدة للبخار.
إزالة الترسبات من PerfectCare Pure من خلال استبدال خرطوشة Pure steam (GC024)
1. تذكير بواسطة الضوء والصوت لاستبدال خرطوشة ANTI-CALC
استبدلي خرطوشة ANTI-CALC عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارات صوتية.
سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم يتم استبدال خرطوشة ANTI-CALC.
2. استبدال خرطوشة ANTI-CALC
أزيلي المكواة عن لوح الكيّ وافتحي حجرة خرطوشة ANTI-CALC.
اسحبي الغطاء المطاطي من الجزء السفلي لخرطوشة ANTI-CALC.
اضغطي على خرطوشة ANTI-CALC في الحجرة حتى تثبت في مكانها بإحكام ثم أغلقي الغطاء.
ملاحظات:
إذا كنت لا تريدين استبدال خرطوشة ANTI-CALC، يتعيّن عليك استخدام المياه المنقّاة من المعادن أو تلك الخالية من الترسبات بواسطة فلتر IronCare.
وفي هذه الحالة، يجب أن تتركي الخرطوشة المستهلكة في الحجرة.
Easy De-Calc Plus
إزالة الترسبات من PerfectCare Elite باستخدام Easy De-Calc Plus
لتجنب خطر التعرّض لحروق، تأكدي من أنه تم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لساعتين على الأقل ومن أنه بارد تمامًا.
إزالة الترسبات -العناية بمنتجك
هام جدًا: نفذّي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر EASY DE-CALC بالوميض ويُطلق الجهاز إشارة صوتية باستمرار.
إذا كان الجهاز قيد الاستخدام ولا يزال ساخنًا، اتركيه ليبرد تمامًا (لمدة ساعتين على الأقل) قبل بدء العملية.
قم بإخراج مأخذ التوصيل من المقبس الجداري.
ضعي حاوية (بسعة 250 مل على الأقل) تحت مفتاح EASY DE-CALC وأديري المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة.
أزيلي مفتاح EASY DE-CALC واسمحي للمياه وجزئيات الترسبات الكلسية بالتدفق في الحاوية. عندما تتوقف المياه عن التدفق، ثبتتي المفتاح بإحكام عبر تدويره باتجاه عقارب الساعة.
سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
إزالة الترسبات عن المكاوي المولّدة للبخار من Philips مع Easy De-Calc
لتجنب خطر التعرّض لحروق، تأكدي من أنه تم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لساعتين على الأقل ومن أنه بارد تمامًا.
1.التذكير بواسطة الضوء لإزالة الترسبات
نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر EASY DE-CALC بالوميض.
تساعد عملية إزالة الترسبات بانتظام في إطالة فترة استخدام الجهاز وتحسين أداء الكيّ إلى أقصى حد.
2.تنفيذ عملية إزالة الترسبات
تأكدي من أن المكواة المولّدة للبخار باردة قبل إزالة الترسبات.
ضعي المكواة المولّدة للبخار على حافة طاولة أو مغسلة وثبّتي كوبًا تحت مفتاح EASY DE-CALC.
أزيلي مفتاح EASY DE-CALC ودعي المياه وجزئيات الترسبات الكلسية تتدفق في الكوب.
عندما تتوقف المياه عن التدفق، أعيدي إدخال مفتاحEASY DE-CALC وأديريه باتجاه عقارب الساعة لتثبيته بإحكام.
كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار بعمق
انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية واتّبعي الخطوات المذكورة أدناه.
نظفي المكواة المولّدة للبخار بعمق مرة في الشهر لإطالة فترة استخدامها!
أميلي القاعدة وأزيلي مفتاح Easy De-Calc واسكبي 500 مل من المياه
أعيدي المفتاح إلى مكانه وثبّتيه بإحكام، ثمّ شغلي المكواة المولّدة للبخار وانتظري لمدة 5 دقائق
اضغطي باستمرار على مشغّل البخار عند تمرير المكواة على قطعة قماش إلى الأمام والوراء
استمري حتى يفرغ خزان المياه وتخرج كل جسيمات الترسبات الكلسية
أفرغي المياه من easy-de calc عندما تبرد المكواة نظفي المكواة المولّدة للبخار بعمق مرة في الشهر لإطالة فترة استخدامها!
تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc
إزالة الترسبات من PerfectCare Performer بواسطة وظيفة تنظيف الكلس Smart Calc Clean
احرصي دائمًا على أن تكون حاوية إزالة الترسبات معك عند إجراء عملية إزالة الترسبات لمزيد من الراحة.
1. تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات
بفضل ميزة تنظيف الكلس الذكية Smart Calc Clean الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة.
يمكنك إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.
سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.
مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.
2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات
لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).
يجب ملء نصف خزان المياه وتشغيل الجهاز.
يضع المكواة على حاوية تنظيف الكلس على سطح مستوٍ وثابت.
اضغطي باستمرار على زر Calc Clean لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.
انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.
عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.
تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc
إزالة الترسبات من PerfectCare Viva بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc
احرصي دائمًا على أن تكون حاوية إزالة الترسبات معك عند إجراء عملية إزالة الترسبات لمزيد من الراحة.
1.تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات
بفضل ميزة تنظيف Smart Calc الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة.
نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.
سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.
مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.
2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات
لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).
املأي نصف خزان المياه وشغّلي الجهاز.
ضعي المكواةعلى حاوية تنظيف الكلس، على سطح مستوٍ ومستقر.
اضغطي باستمرار على زر "Calc Clean" لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.
انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.
عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.
تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc
إزالة ترسبات SpeedCare بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc
هام:انتظري لمدة 5 دقائق قبل إفراغ الحاوية كونها تصبح ساخنة أثناء عملية تنظيف الكلس.
انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!
1.تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات
بفضل ميزة تنظيف Smart Calc الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة
نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.
سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.
مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.
2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات
لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).
املأي نصف خزان المياه وشغّلي الجهاز.
أديري قرص درجة الحرارة إلى مؤشر "CALC CLEAN".
ضع المكواة على حاوية تنظيف الكلس على سطح مستوٍ وثابت.
اضغطي باستمرار على زر "CALC CLEAN" لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.
انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.
عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.
تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc
إزالة ترسبات FastCare بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc
هام:انتظري لمدة 5 دقائق قبل إفراغ الحاوية كونها تصبح ساخنة أثناء عملية تنظيف الكلس.
انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!
تنظيف الكلس
تذكير بواسطة الصوت والضوء لتنظيف الكلس
بعد مرور ما بين شهر وثلاثة أشهر على استخدام الجهاز، يبدأ مؤشر Calc Clean بالوميض ويبدأ الجهاز بإصدار إشارات صوتية لتذكيرك بضرورة تنفيذ عملية تنظيف الكلس.
يمكنك الاستمرار في كيّ الملابس بواسطة البخار لمدة ساعة واحدة بينما يومض مؤشر Calc Clean ويصدر الجهاز إشارات صوتية. بعد مرور ساعة، يتم تعطيل وظيفة البخار تلقائياً. يتعيّن عليك تنفيذ عملية تنظيف الكلس قبل أن تتمكني من متابعة الكيّ بواسطة البخار.
لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء عملية تنظيف الكلس.
تنبيه: لا توقفي العملية من خلال رفع المكواة عن حاوية تنظيف الكلس إذ ستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر Calc Clean بالوميض ويُطلق الجهاز إشارة صوتية باستمرار. *
املأي نصف خزان المياه.
تأكدي من توصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
شغّلي الجهاز.
أديري قرص درجة الحرارة إلى مؤشر CALC CLEAN.
ضعي حاوية تنظيف الكلس على لوح الكيّ أو أي سطح مستوٍ وثابت.
ضعي المكواة بثبات على حاوية تنظيف الكلس. **
اضغطي باستمرار على زر Calc Clean لمدة ثانيتَين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.
انتظري حوالى دقيقتَين لإكمال العملية.
عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.
امسحي المكواة بواسطة قطعة قماش وضعيها على قاعدتها.
انتظرd حوالى 5 دقائق حتى تبرد الحاوية، ثم أفرغي المياه الساخنة وجسيمات الترسبات الكلسية المجمّعة في المغسلة.
أثناء عملية تنظيف الكلس، ستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة وستسمعي إشارات صوتية قصيرة.
* استخدمي حاوية تنظيف الكلس لجمع المياه الوسخة.
** من الآمن جدًا وضع المكواة على هذه الحاوية أثناء العملية بأكملها.
غسيل سهل
إزالة الترسبات من المكواي المولّدة للبخار من Philips بواسطة وظيفة Calc Clean
كيفية إزالة الترسبات من المكواي المولّدة للبخار من Philips بواسطة وظيفة Easy rinsing
هام: لا تزيلي غطاء غسل Calc Clean على الإطلاق عندما تكون المكواة المولّدة للبخار ساخنة.
ميزة تحرير الكلس السريعة
تأكدي من أن المكواة قد بردت قبل استخدام Quick Calc Release.