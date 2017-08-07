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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

200V4LAB2/56

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

  • V Line

  • 20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)

شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

صوت قوي مع مكبرَي صوت RMS بقدرة 2 واط

أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتطبيقات الوسائط المتعددة والتطبيقات الاجتماعية كلها بصوت استيريو. لن يوفّر مكبرا الصوت هذان صوتًا رائعًا فحسب، بل سيساعدانك أيضًا في التخلّص من فوضى الأسلاك الخارجية وتوفير مساحة كبيرة على سطح المكتب.

شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

المواصفات التقنية

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