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تم إيقافه
200V4LAB2/56
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتطبيقات الوسائط المتعددة والتطبيقات الاجتماعية كلها بصوت استيريو. لن يوفّر مكبرا الصوت هذان صوتًا رائعًا فحسب، بل سيساعدانك أيضًا في التخلّص من فوضى الأسلاك الخارجية وتوفير مساحة كبيرة على سطح المكتب.