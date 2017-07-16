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Brillianceشاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

258B6QUEB/56

توصيلات سهلة

توصيل USB-C سهل وصور واضحة جدًا بفضل تقنية IPS. تسمح لك شاشة B line من Philips المزوّدة بموصل USB-C بإرساء الكمبيوتر الدفتري بطريقة بسيطة باستخدام كبل واحد، وذلك لعرض البيانات ومقاطع الفيديو بسرعة على شاشة IPS واضحة جدًا بدقة QHD، كما تمكّنك من شحن الكمبيوتر الدفتري.

عرض جميع المزايا

بفضل USB-C الثوري

توصيلات سهلة

  • B Line

  • 25 بوصة (63,4 سم)

  • 2560‏ × 1440 (QHD)

إعدادات محددة مسبقًا من SmartImage لإعدادات صورة سهلة ومحسّنة

SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!

تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل USB-C، وDisplayport‏، وHDMI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.

  2. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  3. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  4. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  5. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  6. قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.

  7. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  8. إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.

  9. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  10. إن الكمبيوتر الدفتري ولوحة المفاتيح والماوس المصوّرة هي لغرض التوضيح فقط، وهي غير مضمّنة مع المنتج.

  11. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.