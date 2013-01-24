خيارات متعددة
تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خيارات متعددة
تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات
خيارات متعددة
تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
خيارات متعددة
تتميّز شاشة SuperWide المقوّسة التي نقدّمها والحائزة جوائز بحجم 49 بوصة ونسبة عرض إلى الارتفاع يبلغ 32:9، وهي عبارة عن شاشتَين عاليتَي الأداء وبحجم كامل في شاشة واحدة. احصل على مستوى الأداء والملاءمة الذي تتوقع الحصول عليه بفضل ميزات محسِّنة للإنتاجية مثل USB-C وكاميرا ويب منبثقة. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز شاشة SuperWideبحجم 49 بوصة وبنسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 32:9، وهي مصممة لتحلّ مكان الشاشات المتعددة، مما يضمن زاوية مشاهدة عريضة للغاية. توازي هذه الشاشة بمفردها شاشتَين بحجم 27 بوصة ودقة Quad HD ونسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 16:9 موضوعتَين جنبًا إلى جنب. وتوفر شاشات SuperWide مساحة عرض مماثلة للشاشات المزدوجة ولكن بدون إعداد معقّد.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.
بفضل مفتاح KVM MultiClient المضمّن، يمكنك التحكّم بجهازَي كمبيوتر شخصي منفصلَين بواسطة جهاز واحد للشاشة ولوحة المفاتيح والماوس. يتيح لك الزر الملائم التبديل بسرعة بين المصادر. استفد من هذا المفتاح في الإعدادات التي تتطلب طاقة حوسبة ثنائية للكمبيوتر الشخصي أو مشاركة شاشة كبيرة واحدة لإظهار جهازَي كمبيوتر شخصي مختلفَين.
تنبثق كاميرا ويب المبتكرة والآمنة من Phillips عندما تحتاج إليها ثم تنطوي بأمان داخل الشاشة عندما تنتهي من استخدامها. تم تجهيز كاميرا ويب أيضًا بمستشعرات متطورة مخصصة لميزة التعرّف على الوجه من Windows Hello™، والتي تسمح لك بتسجيل الدخول بشكل ملائم إلى أجهزتك التي تعمل بنظام Windows بأقل من ثانيتَين وبشكل أسرع بـ 3 مرات من استخدام كلمة مرور.
يقدّم معيار DisplayHDR 400 المعتمد من VESA تجربةً مختلفة بالكامل عن شاشات SDR العادية. فعلى عكس الشاشات الأخرى المتوافقة مع ميزة HDR، إن DisplayHDR 400 الفعلي ينتج مستوى سطوع وتباين وألوان مذهلاً. وبفضل ميزة التعتيم العام ومستوى سطوع مرتفع جدًا يصل إلى 400 نت، ستنبض الصور تنبض بالحياة مع مناطق مشرقة أكثر سطوعًا وتدرجات أكثر تنوعًا من اللون الأسود. ستحصل بالتالي على مجموعة كاملة من الألوان الجديدة والغنية، لتجربة مرئية تأسر حواسك.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
تضمن الشاشة المقوّسة والمبتكرة تشويشًا أقل للصورة، بالإضافة إلى مجال رؤية أعرض، ومستوى منخفض من التوهّج، وراحة إضافية للعينَين.
تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
USB
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
الملحقات