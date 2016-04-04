ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
55PFT6100/56
دقة Full HD، Smart LED TV رفيع
التلفزيون المناسب في الوقت الحالي وفي المستقبل: Smart LED TV رفيع 6100 series من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بمشاهدة التلفزيون في منزلك.
139 سم (55 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
DVB-T/T2
استخدم التلفزيون كجهاز عرض. ما عليك سوى الاتصال باستخدام كبل VGA لتصبح جاهزًا.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
اكتشف تجربة أكثر ذكاء تتجاوز حدود التلفزيون التقليدي. قم باستئجار الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الألعاب وبثها من متاجر الفيديو عبر الإنترنت. وشاهد ما فاتك من البرامج على قنواتك المفضّلة واستمتع بمجموعة متزايدة من التطبيقات عبر الإنترنت مع Smart TV.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.