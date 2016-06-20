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تم إيقافه

5800 series4K Ultra Slim، ‏LED TV

55PUT5801/56

4K Ultra Slim، ‏LED TV

يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.

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مع Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra Slim، ‏LED TV

  • 139 سم (55 بوصة)

  • 4K Ultra HD، ‏LED TV

  • DVB-T/T2

اكتشف صورًا بدقة Ultra HD مع Pixel Plus Ultra HD

اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

أربعة إدخالات HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.