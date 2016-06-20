العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
4K Ultra Slim، LED TV
يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K Ultra Slim، LED TV
يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
4K Ultra Slim، LED TV
يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
4K Ultra Slim، LED TV
يتميّز تلفزيون LED سلسة 5800 من Philips بدقة 4K وشاشة رفيعة جدًا ليوفّر لك جودة صور ستأسرك بسحرها. يتميّز هذا التلفزيون بسهولة الاستخدام وميزات معروضة بشكل أنيق مما يجعله الخيار المثالي للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
اختبر حدّة 4K Ultra HD مع محرّك Pixel Plus Ultra HD من Philips. فهو يحسّن جودة الصورة لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. استمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق في كل مرة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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