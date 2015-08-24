مصطلحات البحث

AR
EN
1

4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

55PUT6800/56
3 الجوائز
  • دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
    -{discount-value}

    4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    55PUT6800/56
    3 الجوائز

    دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4K UHD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    يجمع تلفزيون LED بدقة Ultra HD من السلسلة 6800 بين دقة Pixel Plus Ultra HD وقدرة المعالجة الثنائية النواة وقوة نظام Android لتوفير أداء سلس بطريقة رائعة. وتصبح التجربة مثالية بفضل الخطوط الرفيعة وتصميم الحامل المفتوح والأنيق والميزات المتعددة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Ambilight

      دقة 4K UHD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

      مع Ambilight‏ من جانبين

      • 139 سم (55 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
      • DVB-T/T2/C
      مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

      مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

      لقد صممت منزلًا يتعدّى كونه مجرد منزل، فلم لا تختار جهاز تلفزيون مرحب ومريح أيضاً؟ تقنية Ambilight الفريدة من نوعها التي تقدّمها Philips تجعل شاشتك أعرض بكثير - وتجربة مشاهدتك غامرة أكثر - من خلال بعث وهج واسع جداً من ثلاثة جوانب من شاشة التلفزيون إلى الجدران المحيطة. فتتخطى الألوان والحيوية والتشويق الشاشة لتملأ غرفة الجلوس وتمنحك تجربة مشاهدة تتجاوز الحدود العادية المألوفة.

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ 4 أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. ستختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأساسي بفضل 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      Natural Motion لصور متحركة سلسة وحادة في الوقت نفسه

      Natural Motion لصور متحركة سلسة وحادة في الوقت نفسه

      أنت تحب مشاهدة الأفلام، ولكنك ترغب في الحصول على أفضل صورة ممكنة. Natural Motion هي تقنية تحسين الحركة التي نقدّمها لحل مشكلة الاهتزاز وتزويدك بصور متحركة سلسة. يتم تسجيل الأفلام بمعدل محدود يبلغ 24 إطارًا في الثانية، مما يتسبب بالاهتزاز. إلا أن تقنية Natural Motion تضاعف عدد الأطر ليبلغ 50 إطارًا في الثانية، فتحل بالتالي مشكلة الاهتزاز لمشاهدة صور سلسة وحادة في الوقت نفسه.

      Micro Dimming Pro لمستوى تباين استثنائي

      Micro Dimming Pro لمستوى تباين استثنائي

      تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون إلى أقصى حدّ بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. يقوم مستشعر ضوء وبرنامج خاص بتحليل الصورة في 6400 منطقة مختلفة، لتستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.

      تحوّل Ultra Resolution أي محتوى إلى صور واضحة بدقة Ultra HD

      تحوّل Ultra Resolution أي محتوى إلى صور واضحة بدقة Ultra HD

      تحوّل Ultra Resolution أي محتوى إلى صور أوضح بدقة Ultra HD على الشاشة. فمن خلال دمج تقنية الارتقاء المتقدّمة مع خوارزميات ترفيع الخطوط الفريدة من Philips يتم تحسين وحدات البكسل الأصلية. أما النتيجة، فهي صورة محسنة يمكن ملاحظتها مع خطوط أرفع وتفاصيل أدق وأفضل.

      معالجة ثنائية النواة ونظام تشغيل Android لأداء قوي

      معالجة ثنائية النواة ونظام تشغيل Android لأداء قوي

      بفضل نظام Android على التلفزيون، ستتمكن من التنقل عبر التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بطريقة سريعة وسلسلة وممتعة جداً. يحرر روبوت Android قوة المعالج الثنائي النواة لإنجاز المهام بسرعة وسهولة.

      Google Cast: أطلق العنان لقدرات Smart TV

      Google Cast: أطلق العنان لقدرات Smart TV

      استخدم Google Cast مع جهازك الذكي* للاستفادة من قوى Smart TV من Philips. فهي تسمح لك باستعراض مواقع الويب، والمحتوى والتطبيقات و"إرسالها" إلى تلفزيونك بكبسة زر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك متابعة استخدام جهازك الذكي لمهام أخرى فيما يتم تشغيل المحتوى الذي تم إرساله على التلفزيون.

      يسمح لك الحامل الدوّار بالاستمتاع بمشاهدة التلفزيون من أي زاوية

      يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط عصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل المعدني الفريد وبتصميم مفتوح الذي يتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك ويسمح لك أيضًا بضبط التلفزيون لتعديل زاوية العرض!

      Pixel Plus Ultra HD: اكتشف جودة الصور Ultra HD

      اختبر حدّة 4K Ultra HD من Philips. يحسّن محرك Pixel Plus Ultra HD من Philips جودة الصور لتزويدك بصور سلسة وطبيعية مع عمق وتفاصيل استثنائية. فسواء كنت تشاهد بثاً عبر الإنترنت أو تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أكثر حدّة بدقة 4K مع تدرجات أغنى من اللون الأبيض والأسود، في كل مرة ومهما كان المصدر.

      Google Play™‎: نافذتك إلى عالم من المرح

      يقدّم Google Play™‎ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.

      Spotify Connect—شارك الموسيقى المفضّلة لديك على التلفزيون

      تحتفظ بالموسيقى المفضّلة لديك على هاتفك، ولكن ألا تفضّل سماعها على مكبرات صوت التلفزيون الأقوى؟ بفضل Spotify Connect، يمكنك تشغيل Spotify بسهولة على التلفزيون من خلال استخدام تطبيق Spotify على هاتفك واستخدام هذا الأخير كجهاز تحكّم عن بعد. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الموسيقى عبر مكبرات صوت التلفزيون. فلا داعي لاستخدام أسلاك أو إثارة الفوضى... ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        ثنائي الجانب
        ميزات Ambilight
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • Ambilight+Hue

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        55  بوصة
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        السطوع
        300  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus Ultra HD
        • Natural Motion
        • معدل حركة مثالية يبلغ 700 هرتز
        • Micro Dimming Pro
        • Ultra Resolution

      • Android

        نظام التشغيل
        Android™ 5.1 ‏(Lollipop)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث على Google
        • البحث الصوتي
        • YouTube
        حجم الذاكرة
        • 8 غيغابايت
        • قابل للتمديد من خلال التخزين على جهاز USB

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • Spotify
        • TV on Demand
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل الاستخدام على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع لوحة مفاتيح

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • تحسين الجهير الديناميكي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد USB
        3
        اتصالات لاسلكية
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi Direct
        • Wi-Fi 11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إدخال الصوت (DVI)
        • خرج سماعة الرأس
        • موصل الخدمة
        • هوائي IEC/IFC ‏(ATV)
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.2
        نعم على HDMI1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • JPS
        • PNG
        • PNS
        • BMS
        • MPO

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • على 60 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3/4
        • على تردد 24، و25، و30 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160p
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • لغاية 4K Ultra HD 3840x2160p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/C
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة السنوي
        98  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0.5 واط
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        < 0,5  واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        131  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        825  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1413  ملليمترًا
        تعيين العمق
        79  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        726  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1239  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        279  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        773  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1239  ملليمترًا
        وزن المنتج
        15.3  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        17.8  كلغ
        الوزن مع التغليف
        24.3  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل سطح الطاولة الدوّار
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل سطح الطاولة الدوّار
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.