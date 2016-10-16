العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
متّع حواسك. يستخدم تلفزيون Philips من السلسلة 7600 خانات سطوع محلية وذكية على الشاشة لتوفير لون أسود غني وألوان تنبض بالحياة. ومع النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ستستمتع بتجربة مشاهدة رائعة بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
متّع حواسك. يستخدم تلفزيون Philips من السلسلة 7600 خانات سطوع محلية وذكية على الشاشة لتوفير لون أسود غني وألوان تنبض بالحياة. ومع النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ستستمتع بتجربة مشاهدة رائعة بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
متّع حواسك. يستخدم تلفزيون Philips من السلسلة 7600 خانات سطوع محلية وذكية على الشاشة لتوفير لون أسود غني وألوان تنبض بالحياة. ومع النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ستستمتع بتجربة مشاهدة رائعة بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
متّع حواسك. يستخدم تلفزيون Philips من السلسلة 7600 خانات سطوع محلية وذكية على الشاشة لتوفير لون أسود غني وألوان تنبض بالحياة. ومع النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ستستمتع بتجربة مشاهدة رائعة بأدق التفاصيل. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
لم لا تختار جهاز تلفزيون يوفر جوًا من الدفء والحيوية يتماشى مع أجواء منزلك الاستثنائية؟ تبعث تقنية Ambilight الفريدة من Philips وهجًا عريضًا من الجوانب الثلاثة لشاشة التلفزيون إلى الحائط المجاور، لتبدو شاشتك أعرض ولتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. تنتقل الألوان والأجواء الحيوية والحماسية من شاشة التلفزيون إلى غرفة الجلوس بأكملها، لتستمتع بتجربة مشاهدة خارجة عن المألوف.
تسمح لك تقنية الحلقة الثنائية من Philips بزيادة حركة مكبر الصوت في مصخمات الصوت. وتسمح الحركة الإضافية في الحصول على قوة أكبر! استمتع بصوت جهير قوي وغني حتى مع جهاز تلفزيون بتصميم رفيع.
يتخطى متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips حدود برمجة التلفزيون التقليدية لتزويدك بمجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. فتقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
تحلل تقنية Micro Dimming Premium الصورة في 6400 منطقة مختلفة للتحكم بكل قسم فردي من إضاءة LED الخلفية المباشرة وتحسينه. فيمكنك بالتالي الاستمتاع بصورة شبيهة بالواقع مع تدرجات أغنى من اللون الأسود متباينة مع تدرجات أكثر سطوعًا من اللون الأبيض
انطلاقًا من إرث جودة الصورة UHD الحائزة جوائز، ارتقينا بجودة الصور الفائقة الدقة إلى مستوى جديد تماماً. فمع برنامج معالجة الصور المتقدّم في محركPerfect Pixel Ultra HD الخاص بنا، يتم تحويل الصورة إلى دقة 4K Ultra HD واضحة. فيمكنك بالتالي الاستمتاع بتدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وبألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة. وتنبعث الحياة في هذه الألوان كلها بفضل جودة الصور الأكثر سلاسة وحدّة ونقاوة، في كل مرة ومهما كان المصدر.
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة مع سطوع ممتاز، ومستوى تباين أعلى وألوان أغنى، وتفاصيل زاهية لم تشهدها من قبل.
تتطلّب مكبرات الصوت الرائعة التلفزيون تستلزم محرك معالجة قويًا جداً يحافظ على نقاء المحتوى الصوتي الأساسي. وقد تم تصميم مجموعة DTS Premium Suite خصيصًا لتزويد العملاء بالتجربة التي يتوقّعون الحصول عليها من معالجة صوت عالية الأداء: صوت محيط غامر مع جهير عميق وغني وحوار نقي تمامًا بمستويات صوت قصوى ومن دون أي تقلبات أو مقاطعة أو تشويش.
يسمح لك معيار HEVC الجديد المدمج بالاستمتاع ببث صورة بدقة 4k العالية الجودة.
كل تحفة فنية رائعة بحاجة إلى حامل لعرضها. وتماماً كأي تحفة فنية رائعة أخرى، يحتاج تلفزيون Philips الجديد إلى عرضه بطريقة تليق به. فقد صمم فريق التصميم لدينا هذه الحاملات المجوّفة الرفيعة من الألومنيوم خصيصاً لهذا الطراز، لتبرز الوزن الخفيف والشكل الرفيع الذي تتميّز به سلسلة أجهزة التلفزيون القوية هذه.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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