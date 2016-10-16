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7000 series4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

65PUT7601/56

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

متّع حواسك. يستخدم تلفزيون Philips من السلسلة 7600 خانات سطوع محلية وذكية على الشاشة لتوفير لون أسود غني وألوان تنبض بالحياة. ومع النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ستستمتع بتجربة مشاهدة رائعة بأدق التفاصيل.

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مع Ambilight‏ من 3 جوانب

دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

  • 164 سم (65 بوصة)

  • دقة 4K Ultra HD، تلفزيون LED

  • رباعي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع

  • DVB-T/T2

حاملات مجوّفة رفيعة من الألومنيوم لمظهر خفيف ومتميّز

كل تحفة فنية رائعة بحاجة إلى حامل لعرضها. وتماماً كأي تحفة فنية رائعة أخرى، يحتاج تلفزيون Philips الجديد إلى عرضه بطريقة تليق به. فقد صمم فريق التصميم لدينا هذه الحاملات المجوّفة الرفيعة من الألومنيوم خصيصاً لهذا الطراز، لتبرز الوزن الخفيف والشكل الرفيع الذي تتميّز به سلسلة أجهزة التلفزيون القوية هذه.

مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

مع Ambilight ستتغيّر نظرتك إلى أجهزة التلفزيون إلى الأبد

لم لا تختار جهاز تلفزيون يوفر جوًا من الدفء والحيوية يتماشى مع أجواء منزلك الاستثنائية؟ تبعث تقنية Ambilight الفريدة من Philips وهجًا عريضًا من الجوانب الثلاثة لشاشة التلفزيون إلى الحائط المجاور، لتبدو شاشتك أعرض ولتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. تنتقل الألوان والأجواء الحيوية والحماسية من شاشة التلفزيون إلى غرفة الجلوس بأكملها، لتستمتع بتجربة مشاهدة خارجة عن المألوف.

معيار HEVC الجديد المدمج للاستمتاع بدقة 4k العالية الجودة

يسمح لك معيار HEVC الجديد المدمج بالاستمتاع ببث صورة بدقة 4k العالية الجودة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.

  4. تعتمد عروض الألعاب السحابية على موفّري الألعاب.

  5. يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.

  6. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.

  7. ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.

  8. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.

  10. يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.

  11. تدعم وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم البرامج الرقمية "غير المشفّرة" فحسب.

  12. نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.