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جهاز تنظيف الهواء

AC2887/90
  • هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام هواء صحي أكثر، على الدوام
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    جهاز تنظيف الهواء

    AC2887/90

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تنظيف الهواء

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تنظيف الهواء

    هواء صحي أكثر، على الدوام

    إن AeraSense عبارة عن تقنية جديدة تتميّز بدقة مستشعر احترافي وأدائه. فهي تستشعر الجسيمات الأصغر من PM2.5، وتزيل ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء* وتتكيّف تلقائيًا مع المعلومات في الوقت الحقيقي. إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية AeraSense لتحويل المكونات المخفية إلى مرئية

      • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
      • عرض PM2.5
      • لغاية 79 م2/ 850 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم
      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

      يزيل الرذاذات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي، من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الرذاذات في الهواء التي قد تحتوي على فيروسات.*

      ضجيج خافت في وضع النوم (20,5 ديسيبل أ) - صوت ناعم كالهمس

      ضجيج خافت في وضع النوم (20,5 ديسيبل أ) - صوت ناعم كالهمس

      عندما يعمل جهاز تنقية الهواء في الوضع الصامت، يتم تخفيف سرعة المروحة ومستوى الضجيج، لتحظى بنوم هانئ ومريح في الليل.

      التحكم الذكي بالضوء: اضبط الضوء بالطريقة التي تفضلها

      التحكم الذكي بالضوء: اضبط الضوء بالطريقة التي تفضلها

      يمكن إطفاء ضوء مؤشر جودة الهواء وضوء واجهة المستخدم و/أو خفته لتفادي انزعاج المستهلكين من الضوء.

      3 أوضاع تلقائية: General وAllergen وBacteria & Virus

      3 أوضاع تلقائية: General وAllergen وBacteria & Virus

      يتميّز جهاز تنقية الهواء من Philips بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع General العام، ووضع Allergen الفائق الحساسية تجاه مسببات الحساسية، ووضع bacteria and virus القوي جدًا على البكتيريا والفيروسات. ويمكنك اختيار وضعك المفضّل لتخصيص عملية تنقية الهواء وجعلها مثالية.

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      حائز شهادة أو تم اختباره من قِبل ECARF وAirmid*

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      AeraSense عبارة عن مستشعر يحدد بدقة الجسيمات الصغيرة التي يقلّ حجمها عن PM2.5 (بما فيها المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء داخل المنزل). ومن ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من أنّ إعدادات جهاز تنقية الهواء هي بالمستوى المثالي في ظل ظروف الهواء الحالية، ولضمان تعيين الإعدادات المناسبة طوال الوقت. ومن ثم يقدّم لك معلومات حول جودة الهواء في الداخل في الوقت الحقيقي من خلال إظهار مستوى PM2.5.

      تنقّي VitaShield بشكلٍ طبيعي جسيمات متناهية الصغر يصل حجمها إلى 0,02 ميكرون

      تتميّز تقنية Vitashield IPS بفضل تصميمها الانسيابي وفلتر NanoProtect بمعدل تسليم معزز للهواء النظيف يصل إلى 344 م3/الساعة* (بحسب المعيار الصيني GB/T 18801-2015). ويمكنها بالتالي إزالة جسيمات صغيرة جدًا يبلغ حجمها 20 نانومترًا، وتقليل مستوى الغازات المؤذية والمضرة مثل الفورمالديهايد والمركبات العضوية المتطايرة والروائح الكريهة بفعالية. وهي تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*.

      تعزز الهندسة الأيروديناميكية تدفق الهواء الفعّال

      تعزز الهندسة الأيروديناميكية تدفق الهواء الفعّال

      قفل وتنبيه حماية الهواء الصحي لاستبدال الفلتر

      يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة يتوقف الجهاز عن العمل، لتفادي التنقية غير المجدية. وبالتالي، تكون مطمئنًا من أنك تحصل على هواء صحي على الدوام.

      يشير مؤشر الخطوات الأربع الملوّن إلى جودة الهواء

      تقدّم حلقة الخطوات الأربع الملونة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        مستشعر (ات) جودة الهواء
        مستشعر PM2.5 بتقنية Aerasense
        لون لوحة التحكم
        أسود
        مؤشرات سرعة المروحة
        صامت، سرعة 1، 2، 3، والسرعة القصوى
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أبيض

      • Performance

        ينقي PM2.5
        خلال ساعة واحدة، >99  %
        ينقي الفيروسات
        خلال نصف ساعة، 99,9  %
        معدل استلام الهواء النظيف (CADR) (وتنقيته من دخان السجائر)
        333  م³/س
        حجم الغرفة
        25-79  م²

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        منطقة فعالة
        24~41  م²
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        56  واط
        مستوى الصوت
        20,5-51  ديسيبل (أ)
        فولتية
        220-240  فولت

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • استبدال

        فلتر مكيف الهواء
        FY2420
        فلتر HEPA
        FY2422

      • الاستدامة

        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <0.5  واط

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        412 x‏ 294 x‏ 612  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        359 x‏ 240 x‏ 558  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        9,3  كلغ
        وزن المنتج
        7.7  كلغ

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          • تم اختبار أداء الجهاز في إزالة البكتيريا والفيروسات من قِبل مختبر طرف ثالث. يرجى العودة إلى العنصر الأول للاطلاع على تفاصيل اختبار أداء إزالة البكتيريا والعنصر الثاني للاطلاع على تفاصيل اختبار أداء إزالة الفيروسات.
          • تم اختبار أداء الجهاز في إزالة البكتيريا والفيروسات من قِبل مختبر طرف ثالث. يرجى العودة إلى العنصر الأول للاطلاع على تفاصيل اختبار أداء إزالة البكتيريا والعنصر الثاني للاطلاع على تفاصيل اختبار أداء إزالة الفيروسات.