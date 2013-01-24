تنقية فائقة يمكن أن تطبق على غرفة تبلغ مساحتها 95 م² كحدٍ أقصى

تعزز تقنية VitaShield IPS مع التصميم الانسيابي وفلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا توفير هواء نظيف بمعدل يصل إلى 393 م3/الساعة، ويمكن أن يُطبّق ذلك في غرفة تصل مساحتها إلى 95 م². كذلك، يمكن أن تزيل جسيمات متناهية الدقّة يصل حجمها إلى 0,02 ميكرون* (أي أصغر بمئة مرة من PM2.5)، وتزيل 99,97%* من مسببات الحساسية الشائعة والمنقولة في الهواء، و99,9% من البكتيريا وبعض أنواع الفيروسات مثل H1N1*. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك الحماية الأكيدة من الغازات المضرة مثل الفورمالديهايد والتولوين والمركبات العضوية المتطايرة.