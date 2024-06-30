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  • احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة
  • احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

Philipsمفرغ الماء

ADD4950BK/56

احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

بفضل تقنية التبريد بواسطة الضاغط، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإنتاج مياه باردة بشكل فعّال. وهو يأتي مع قفل أطفال للمياه الساخنة، لضمان حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

عرض جميع المزايا

احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

  • تحميل القارورة من الأعلى

  • مياه ساخنة وباردة

  • فوهة واحدة

قفل الأطفال لتفادي الحروق الناتجة من المياه الساخنة

يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.

ضاغط لتبريد المياه بفعالية

تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.

مساحة توزيع عريضة تتلاءم مع أحجام مختلفة من الحاويات

تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.

المواصفات التقنية

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