ضمان لمدة عامين
ADD4950BK/56
احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة
بفضل تقنية التبريد بواسطة الضاغط، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإنتاج مياه باردة بشكل فعّال. وهو يأتي مع قفل أطفال للمياه الساخنة، لضمان حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.
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مياه ساخنة وباردة
فوهة واحدة
يضمن قفل الأطفال للمياه الساخنة حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.
تسمح تقنية التبريد بواسطة الضاغط بالحصول على مياه باردة بفعالية أكبر وبشكل أسرع، مقارنة بالتبريد الكهربائي الحراري التقليدي.
تتلاءم مساحة التوزيع العريضة مع أحجام مختلفة من الأكواب والكؤوس والأوعية وحتى أوعية الطبخ.