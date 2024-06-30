احصل على مياه باردة وساخنة بسهولة تامة

بفضل تقنية التبريد بواسطة الضاغط، يقوم موزّع المياه المعبأة هذا بإنتاج مياه باردة بشكل فعّال. وهو يأتي مع قفل أطفال للمياه الساخنة، لضمان حماية الأطفال من الحروق العرضية الناتجة من المياه الساخنة.