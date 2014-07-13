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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

AT750
  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT750

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    تأتي آلة الحلاقة Philips مزوّدة بغلاف Aquatec لضمان حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. ها قد أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

      حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

      • تقنية رفع وقص فعالة
      • رؤوس مرنة
      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

      لحلاقة دقيقة ومريحة

      لحلاقة دقيقة ومريحة

      للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام

      أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      تشغيل لاسلكي لأكثر من 40 دقيقة للحصول على 14 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها 8 ساعات وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        المقبض
        • سهلة الحمل
        • مقبض مطاطي
        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • تعمل بدون أسلاك
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        تتبع دقيق
        تتبع تلقائي لتقاسيم الوجه
        اللمسات النهائية
        • شريط أزرق حيوي مضلع
        • الهيكل الأمامي باللون الأسود (عادي)
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        شاشة العرض
        • مؤشر LED واحد
        • إشارة امتلاء البطارية
        • إشارة انخفاض مستوى البطارية
        • علامة الشحن
        التنظيف
        • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
        • مقاومة للماء كلياً
        اللون
        أسود وأزرق حيوي
        وقت الحلاقة
        أكثر من 40 دقيقة
        طاقة الاستعداد
        0.5  W
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  W
        وقت الشحن
        8 ساعات

      • الخدمة

        رأس بديل
        • تم استبدال HQ8 بـ SH50
        • استبدله كل سنتين بـ HQ8

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