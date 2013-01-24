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AquaTouch

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

AT890/20
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1 الجوائز
  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
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    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT890/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

      حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

      • شفرات DualPrecision
      • رؤوس مرنة
      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.

      شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

      شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

      يوفر الشحن السريع لمدة 3 دقائق طاقة كافية للحلاقة مرة واحدة بحيث تتمتع بالوقت الكافي حتى لو كانت البطارية فارغة.

      أكثر من 50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      أكثر من 50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      تشغيل لاسلكي لأكثر من 50 دقيقة للحصول على 17 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها ساعة واحدة وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

      لحلاقة دقيقة ومريحة

      للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.

      تحلق أقصر الشعيرات

      تم تزويد رؤوس الحلاقة DualPrecision بفتحات لحلاقة الشعر العادي وبثقوب لحلاقة حتى أقصر الشعيرات.

      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مثالي للسوالف والشارب

      تعتبر آلة الحلاقة الكاملة العرض والمزودة برأس تشذيب، حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشاربَين

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • حلاقة DualPrecision
        • تقنية رفع وقص فعالة
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشرا LED
        • إشارة امتلاء البطارية
        • إشارة انخفاض مستوى البطارية
        • علامة الشحن
        • إشارة الشحن السريع
        جاري الشحن
        • شحن سريع
        • قابلة للشحن
        • تعمل بدون أسلاك
        تنظيف
        مقاومة للماء كلياً
        وقت الحلاقة
        أكثر من 50 دقيقة

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        علّاقة للحمام/حقيبة صغيرة للتخزين
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • لوحة تزيين فضية لامعة
        • الهيكل الأمامي أزرق
        اللون
        فضي وأزرق
        مقبض
        • سهلة الحمل
        • مقبض مطاطي مضلع

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        < 0.2  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        • تم استبدال HQ8 بـ SH50
        • استبدال كل عام برأس HQ8

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