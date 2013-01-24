قرص بديل مع حافة دقيقة

تتميّز هذه الأقراص البديلة بحافة دقيقة للحصول على قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمَين. يسمح لك كل من القرص الدوّار والحافة الدقيقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر على حد سواء.