تشذيب دقيق، حلاقة مريحة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
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تشذيب دقيق، حلاقة مريحة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.
يتميّز نظام راحة البشرة برقاقات غير مسببة للحساسية ورؤوس مستديرة لحماية بشرتك أثناء الحلاقة.
تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.
أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة واحدة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.
استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة حتى أثناء الاستحمام. يمكن استخدام أداة العناية بالجسم أثناء الاستحمام، إذ هي مقاومة للماء بنسبة 100%، وغسلها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.
تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.
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