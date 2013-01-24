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Bodygroom series 5000

آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

BG2036/32
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2 الجوائز
  • تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة تشذيب دقيق، حلاقة مريحة
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    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    BG2036/32
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Bodygroom series 5000 آلة العناية بالجسم يمكن استخدامها أثناء الاستحمام

    تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل shaving

      تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

      حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      • نظام الراحة للبشرة
      • 3 أمشاط ، 3-7 مم
      • استخدام لاسلكي لـ 50 دقيقة/شحن لساعة
      • ملحق للظهر
      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

      تشذيب الشعر أو حلاقته في كل مناطق الجسم بكب ثقة

      تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      رؤوس مستديرة ورقاقات غير مسببة للحساسية لراحة البشرة

      يتميّز نظام راحة البشرة برقاقات غير مسببة للحساسية ورؤوس مستديرة لحماية بشرتك أثناء الحلاقة.

      تتضمن 3 أمشاط لعملية تشذيب بدقة 3 أو 5 أو 7 مم

      تتضمن 3 أمشاط لعملية تشذيب بدقة 3 أو 5 أو 7 مم

      تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.

      مقبض طويل جدًا لتسهيل حلاقة الظهر

      مقبض طويل جدًا لتسهيل حلاقة الظهر

      أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد الشحن لساعة واحدة

      50 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد الشحن لساعة واحدة

      بطارية NiMH عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 50 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة واحدة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      سهلة التنظيف ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام

      استمتع بنتيجة مريحة ودقيقة حتى أثناء الاستحمام. يمكن استخدام أداة العناية بالجسم أثناء الاستحمام، إذ هي مقاومة للماء بنسبة 100%، وغسلها ببساطة عند الانتهاء. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأطول، فقد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعيرات الجافة.

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      مقبض مريح لأعلى مستوى من التحكم

      تم تصميم المقبض المطاطي لضمان إمكانية إمساكه بإحكام حتى عندما يكون رطبًا، وذلك لتحكم أفضل أثناء الاستخدام قبل الاستحمام أو خلاله.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر الحلاقة
        رأس قصديري مع أداتين للتشذيب المسبق
        راحة البشرة
        • نظام الراحة للبشرة
        • راحة في المناطق الحساسة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        3 إعدادات طول مثبّتة

      • الملحقات

        ملحق المقبض المخصص للظهر
        نعم
        الحامل
        قاعدة للشحن

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        • قابلة للغسل بالكامل
        • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        50 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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