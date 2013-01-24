تشذيب دقيق، حلاقة مريحة

تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 3 أو 5 أو 7 مم. إكتشف كلّ المميزات