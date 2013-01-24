تباهي بجمال شعرك المتموج
هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تباهي بجمال شعرك المتموج
هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات
تباهي بجمال شعرك المتموج
هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تباهي بجمال شعرك المتموج
هذا هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. وبفضل تقنية SplitStop المتميّزة التي نقدّمها، يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق، فأبرزي جمالك وتباهي به! إكتشف كلّ المميزات
يكمن سرّنا للوقاية من أطراف الشعر المتقصفة إلى أقصى حدّ في تقنية SplitStop الجديدة. فهي عبارة عن مزيج فريد بين الأداء الحراري المحسّن ومستوى الاحتكاك المخفف للحفاظ على صحة شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لا تحصل أي تغيرات مفاجئة في الحرارة، مما يضمن توفير الحرارة المثالية باستمرار وبالتساوي على طول الجزء الأسطواني أثناء تسريح شعرك. وهذا الجزء الأسطواني مغطّى بطبقة السيراميك الناعم للحد من الشدّ على خصل الشعر. ابتكري تموّجات مثالية مع أطراف صحية أكثر ومفعمة بالحياة.
يعدّ الكيراتين مكوّنًا أساسيًا يجعل الشعر قويًا وصحيًا ويمنحه مظهرًا خلّابًا. ويأتي السيراميك غنيًا بالكيراتين للعناية بشعرك بشكل أفضل.
تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.
مساحة تسريح إضافية على الجزء الأسطواني لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف بطريقة أسهل.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
تم تجهيز جهاز تمليس الشعر هذا بميزة الإيقاف التلقائي، التي صممت لتوفير راحة البال. ففي حال ترك الجهاز قيد التشغيل، يتوقف عن العمل تلقائيًا بعد 60 دقيقة.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 8 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.
المواصفات التقنية
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