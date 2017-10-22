عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام
للساقَين والجسم
أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
مقبض بتصميم على شكل حرف S
استخدام لاسلكي وإمكانية إعادة الشحن
رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل
يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).
رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S
يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.
للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش
يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها
مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها