فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا البشرة الميتة

تقوم فرشاة تقشير بشرة الجسم التي نقدّمها بإزالة خلايا البشرة الميتة وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد. تتميّز الشعيرات الصغيرة بأنها غير مسببة للحساسية ويبلغ عددها 48200، لإزالة خلايا البشرة الميتة بطريقة لطيفة وفعالة في آن، كما تحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ويعمل هذا الجهاز على تقشير بشرتك بفعالية أكثر من العلاج اليدوي وحده.