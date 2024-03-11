بدون وبر، بدون متاعب.
يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بدون وبر، بدون متاعب.
يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات
بدون وبر، بدون متاعب.
يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بدون وبر، بدون متاعب.
يزيل جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بلطف أرفع الشعيرات على وجهك باستخدام رأس مضاد للحساسية. وتساعدك المرآة المضمنة وضوء LED الدائري بالكامل في عدم تفويت أي شعيرات. إنه الشريك المثالي للحصول على بشرة ناعمة أثناء التنقل إكتشف كلّ المميزات
مصمم تحديدًا للنساء لإزالة أرفع الشعيرات بلطف من الشفة العليا والذقن والخدَين وخط الفك. يقص ملحق الجمال هذا الشعر بشكل دقيق جدًا بحيث يزيل الشعيرات الرفيعة منها والقاسية. كما هو الحال مع طرق إزالة الشعر الأخرى، لا ينمو الشعر مرة أخرى أكثر سماكة أو أكثر كثافة أو أغمق
تسهّل المرآة المضمنة الاستخدام وتساعدك في عدم تفويت أي شعيرات. للحصول على بشرة ناعمة أينما كنت
يضمن ضوء LED الدائري بالكامل أقصى قدر من الرؤية لتحديد أرفع الشعيرات وإزالتها بشكل فعال
تم تصميم ملحق الجمال هذا مع غطاء حماية للعمل في أثناء التنقل. ويجعله التصميم الصغير والخفيف الوزن مثاليًا لاستعمال سريع أينما كنت. وهو جاهز للاستخدام مع بطارية AA مرفقة
تؤكد 86% من المستهلكات عدم الشعور بالألم مقارنة بالشمع أو الملاقط في أثناء استخدام جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips**
يشمل رأسًا مضادًا للحساسية لتجربة لطيفة على البشرة*. يتكون الرأس القابل للغسل من مادة مضادة للتآكل للتمتّع بنظافة ممتازة. وتؤكد 86% من المستخدمات عدم تهيج البشرة بعد الاستخدام***
يوفر جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips طريقة أسرع لإزالة شعر الوجه مقارنة بالملاقط. وهو يزيل بسهولة الوبر الخفيف ويُعد في الوقت نفسه ألطف من الشمع**
يوفّر الرأس ذو الشفرات بميزة الشحذ الذاتي تشذيبًا دقيقًا مستمرًا للاستمتاع بنتائج مثالية، مرة بعد مرة
يضمن التصميم الفريد للرأس ذي الفتحات المقوّسة سهولة الإمساك بالشعيرات. ويوفّر لك الرأس العريض تغطية رائعة وإزالة الشعر بسرعة
ضمان لمدة سنتين. جودة يضمنها 80 عامًا من خبرة Philips في إزالة الشعر
يقوم جهاز إزالة شعر الوجه من السلسلة 5000 من Philips بقص الشعر بشكل دقيق، وتنعيم وجهك لتطبيق مكياج مثالي
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