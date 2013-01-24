درجات دقة قابلة للتخصيص لكل تسريحة لحية

إعدادات تتراوح ما بين 0,4 و2 مم مع درجة دقة تبلغ 0,2 مم لتسريحة لحية قصيرة ودقيقة؛ إعدادات تتراوح ما بين 2 و5 مم مع درجة دقة تبلغ 0,5 مم لمظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام؛ إعدادات فوق 5 مم مع درجة دقة تبلغ 1 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.