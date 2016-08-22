أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.