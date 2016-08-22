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Beardtrimmer series 7000

آلة تقصير اللحية مع الشفط

BT7206/13
2 الجوائز
  • أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل
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    Beardtrimmer series 7000 آلة تقصير اللحية مع الشفط

    BT7206/13
    2 الجوائز

    أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

    يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 7000 آلة تقصير اللحية مع الشفط

    أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

    يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

    يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 7000 آلة تقصير اللحية مع الشفط

    أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

    يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب مع جهاز شفط لفوضى أقل

      جهاز شفط مضمّن لالتقاط ما يصل إلى 90% من الشعر المقصوص*

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • أداة تشذيب معدنية بالكامل
      • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
      • لالتقاط حتى 90% من الشعر المقصوص*
      نضمن لك فوضى أقل بفضل جهاز الشفط المضمّن

      نضمن لك فوضى أقل بفضل جهاز الشفط المضمّن

      يمكنك تشذيب لحيتك وشواربك وسوالفك مع الحفاظ على النظافة من حولك بفضل أداة التشذيب هذه. فيلتقط جهاز الشفط القوي الشعر المقصوص أثناء عملية التشذيب، للاستمتاع بتجربة خالية من الفوضى.

      رفع الشعر وتوجيهه لعملية تشذيب متساوية

      رفع الشعر وتوجيهه لعملية تشذيب متساوية

      قم بتشذيب لحيتك الخفيفة بتمريرة واحدة وسريعة. فنظام الرفع والتشذيب المبتكر الذي نقدّمه يرفع كل شعرة ثم يوجهها نحو شفرات الفولاذ المقاوم للصدأ المشحوذة بشكل مزدوج، للحصول على لحية خفيفة ومتساوية أو مشذّبة بتمريرة واحدة.

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مشحوذة بشكل مزدوج لتشذيب أسرع

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ مشحوذة بشكل مزدوج لتشذيب أسرع

      إن الشفرات المعدنية القوية مشحوذة بشكل مزدوج وتدوم طويلًا لقصّ حتى الشعر السميك. وهي تحتك بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب.

      20 إعداد طول قابل للتثبيت، 0,5 - 10 مم بدقة 0,5 مم

      20 إعداد طول قابل للتثبيت، 0,5 - 10 مم بدقة 0,5 مم

      حدد طول التشذيب المفضل ببساطة من خلال تدوير عجلة التكبير/التصغير على المقبض حتى يتم عرض الطول الذي تريده، بدءًا من 0,5 ووصولاً إلى 10 مم بدقة 0,5 مم. يتم بالتالي "تثبيت" الطول الذي اخترته للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بشكل مثالي.

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لحلاقة مثالية

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لحلاقة مثالية

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تحتكّ الشفرات الفولاذية لأداة تشذيب اللحية قليلاً مع بعضها البعض، فتزيد حدّتها أثناء تشذيب الشعر، فتبقى حادة وفعالة جدًا. كما أنها مزودة بأمشاط وأطراف مستديرة لمنع تهيّج البشرة.

      استخدام لمدة 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة أو التوصيل بمصدر الطاقة

      استخدام لمدة 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة أو التوصيل بمصدر الطاقة

      اشحن أداة تشذيب اللحية لساعة واحدة للحصول على 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة أثناء التشذيب، يمكنك ببساطة توصيل أداة التشذيب بالحائط. تم تصميم أداة التشذيب هذه للعمل لاسلكيًا وبالتوصيل بمصدر طاقة.

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      رؤية حالة بطارية أداة التشذيب بسرعة

      يُعلمك مؤشر مستوى البطارية عندما تكون بطارية أداة التشذيب فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        اللون
        أسود
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        شاشة عرض
        مصباح البطارية
        عدد إعدادات الطول
        20 إعداد طول مضمّن
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,5 حتى 10 مم
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم

      • الخدمة

        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الطاقة

        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        NiMH

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          • تم اختبارها في بيئة مخبرية على سجاد مكسو بالوبر والشعر

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