وفِّر ما يصل إلى 180 كيلوواط في الساعة على فاتورة طاقة مكيف الهواء الخاص بك

تتيح لك مروحتنا رفع درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار 7 درجات دون التأثير في الراحة، ما يوفر حتى 180 كيلوواط في الساعة سنويًا، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى 45 يورو من فواتير الطاقة الخاصة بك. إضافةً إلى ذلك، فهي موفرة للطاقة، حيث تستهلك 48 واط كحد أقصى - أقل من المصباح الكهربائي التقليدي - وأقل بمقدار 50 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي. (3)