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  • تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات. تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات. تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات.
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    مروحة عمودية السلسلة 3000

    CX3550/01

    تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات.

    استمتع بأقصى تبريد وأقل ضجيج. صُمِّمَت هذه المروحة الأرضية لتناسب أي ديكور داخلي للمنزل وتبريد الغرف الكبيرة بانسياب هواء قوي وفائق الهدوء. يمكنك تخصيص تجربتك مع 3 سرعات ووضعين ومؤقت. وإضافة إلى ذلك، تحكَّم فيها عن بُعد عبر التطبيق.

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    مروحة عمودية السلسلة 3000

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    تتميز بالهدوء والقوة والأناقة وتعدد الاستخدامات.

    أكثر هدوءًا بنسبة 30%(1) مع تقنية شفرات SilentWings

    • انسياب هواء المروحة 2562 م³/الساعة
    • قابلة للإمالة والتأرجح
    • فائقة الهدوء عند 19 ديسيبل (A)
    • قطر الرأس 40 سم
    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    تبريد قوي يمكنك الشعور به حتى من على بُعد.

    انسياب هواء بعيد المدى يمكن أن يصل إلى 30 مترًا. استمتع بأقصى درجات الراحة وانتعش بغض النظر عن مكانك؛ يمكن للجميع في الغرفة أن يشعروا بالنسيم البارد.

    انسياب هواء وفير لراحة فورية

    انسياب هواء وفير لراحة فورية

    توفِّر انسياب هواء تبريد قويًّا يبلغ 2562 م³/الساعة لسرعة تبريد الغرفة بأكملها. ودِّع الهواء الراكد ورحِّب بنسيم منعش يصل إلى كل زاوية في مساحتك.

    تبريد أكثر هدوءًا بنسبة 30%، بفضل تقنية شفرات SilentWings.

    تبريد أكثر هدوءًا بنسبة 30%، بفضل تقنية شفرات SilentWings.

    استمتع بعملية تشغيل أكثر هدوءًا بنسبة 30% مع تقنية SilentWings المبتكرة لدينا (1). مستوحاة من الأجنحة الصامتة لأكثر الطيور هدوءًا في الطبيعة، وهي البومة. تضمن تصميمات شفراتنا تجربة تبريد أكثر هدوءًا مع مستويات ضجيج منخفضة تصل إلى 19 ديسيبل (A) (2) - أهدأ من الهمس!

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم، واختُبرَت بدقة لضمان الجودة

    صُنعَت لتدوم موسمًا بعد موسم. مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة في مجال العناية بالهواء، تجري شركة Philips أكثر من 110 اختبارات دقيقة على مراوحها قبل طرحها في السوق، لضمان الجودة والأداء العاليين.

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    استمتع بنوم هادئ ومريح ليلاً مع وضع النوم الهادئ. يعمل هذا الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجيًا إلى أقل إعداد لمدة 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة في الوقت نفسه.

    وضع النسيم الطبيعي للهواء المنعش

    وضع النسيم الطبيعي للهواء المنعش

    يحاكي وضع النسيم الطبيعي نفسًا من الهواء النقي؛ حيث تتناوب شدة الهواء وسرعته بسلاسة بين الارتفاع والانخفاض، ما ينشئ تجربة داخلية طبيعية ومنعشة يمكن الاستمتاع بها على مدار العام.

    راحة مخصصة مع أوضاع متعددة الاستخدامات

    راحة مخصصة مع أوضاع متعددة الاستخدامات

    اضبط الإعدادات بسهولة باستخدام تطبيق Air+‎ أو الجهاز نفسه. ويمكنك الاستمتاع بنسيم لطيف أو دفعة قوية من الهواء مع هذه المروحة متعددة الاستخدامات، التي توفر 3 إعدادات للسرعة، ووضع النسيم الطبيعي، ووضع النوم الهادئ. اختر الإعداد الذي يناسبك، واسترخِ، واستمتع.

    تحكم ذكي عن بُعد مع تطبيق Air+‎

    تحكم ذكي عن بُعد مع تطبيق Air+‎

    لن تضيع مزيدًا من الوقت بعد الآن في البحث عن جهاز التحكم، حيث يمكنك بسهولة التحكم في مروحتنا باستخدام هاتفك. خصِّص راحتك في تطبيق Air+‎ عن طريق ضبط الإعدادات، وتحديد الجداول الزمنية، والمزيد.

    دوران وإمالة تلقائيان للشعور بالنسيم في أي مكان

    دوران وإمالة تلقائيان للشعور بالنسيم في أي مكان

    اشعر بالنسيم البارد في كل زاوية. يمكن إمالة مروحتنا بزاوية 30 درجة، كما تدور تلقائيًا بزاوية 90 درجة، ما يضمن انسياب الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة.

    تصميم أنيق وعصري

    تصميم أنيق وعصري

    تصميم لا يتأثر بمرور الوقت ومحسَّن لأداء أفضل، مصنوع بأناقة. تُكمِل هذه المروحة، التي تتميز بشفرات مخفية وذات المظهر الجمالي البسيط، أي ديكور داخلي للمنزل بسلاسة، سواء كانت بجانب سريرك ليلاً أو في أي غرفة خلال النهار.

    مروحة طاولة وعمودية 2 في 1 متعددة الاستخدامات

    مروحة طاولة وعمودية 2 في 1 متعددة الاستخدامات

    تقدم ارتفاعين في واحد - مناسب للطاولات أو عموديًا - لتناسب محيطك، حيث تجمع بين قوة المروحة الكبيرة والتصميم العصري الرفيع الذي يتماشى بسلاسة مع ديكور منزلك.

    وفِّر ما يصل إلى 180 كيلوواط في الساعة على فاتورة طاقة مكيف الهواء الخاص بك

    وفِّر ما يصل إلى 180 كيلوواط في الساعة على فاتورة طاقة مكيف الهواء الخاص بك

    تتيح لك مروحتنا رفع درجة حرارة منظم حرارة مكيف الهواء بمقدار 7 درجات دون التأثير في الراحة، ما يوفر حتى 180 كيلوواط في الساعة سنويًا، وهو ما يعادل توفيرًا يصل إلى 45 يورو من فواتير الطاقة الخاصة بك. إضافةً إلى ذلك، فهي موفرة للطاقة، حيث تستهلك 48 واط كحد أقصى - أقل من المصباح الكهربائي التقليدي - وأقل بمقدار 50 مرة من مكيف الهواء المحمول القياسي. (3)

    سهلة التركيب والتنظيف

    سهلة التركيب والتنظيف

    بفضل التصميم البسيط لمروحتنا، يمكن تجميعها في غضون دقائق قليلة فقط. إضافةً إلى ذلك، صُمِّمَت لتكون سهلة التنظيف، فلا يتطلب الأمر سوى مسحة سريعة بقطعة قماش مبللة.

    المواصفات التقنية

    • الأداء

      انسياب الهواء
      2562 م³/الساعة
      استهلاك الطاقة
      48 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      مسافة انسياب الهواء
      لغاية 30 دقيقة

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      مستوى الضجيج الأدنى
      19 ديسيبل (A)
      مستوى الضجيج الأقصى
      46 ديسيبل (A)
      التأرجح
      90 درجة
      الإمالة
      30°
      موقت
      ساعة، ساعتان، 3 ساعات، 4 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعة

    • الأوضاع

      مستويات السرعة
      3
      الوضع الطبيعي
      نعم
      وضع السكون
      Yes

    • إمكانية الاتصال

      التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
      نعم
      التوافق مع الهواتف الذكية
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      6 كجم
      الوزن (مع التغليف)
      8.4 كجم
      حجم الرأس
      40 سم
      أبعاد المنتج (العرض*الارتفاع*العمق)
      40.0 × 37.2 × 125.0 سم
      أبعاد الغلاف (العرض*الارتفاع*العمق)
      46.2 × 19.9 × 73.7 سم

    Badge-D2C

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