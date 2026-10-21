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الكي
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السلسلة 1000 Steam Iron
الدعم
DST1040/36
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ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة أداة الكي غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.
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