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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron DST3020/20

جديد

السلسلة 3000أداة كي بخارية

DST3020/20

بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع أداة الكي البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة أداة الكي المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.

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تعزيز بخار لغاية 160 غ

بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

  • قوة 2200 واط

  • بخار مستمر 35 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 160 غ

  • سيراميك

تعزيز بخار لغاية 160 غ لقوة إضافية

تعزيز بخار لغاية 160 غ لقوة إضافية

يمنحك تعزيز البخار القوي تلك الطاقة الإضافية ليتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة وليقضي على التجاعيد الصعبة بسهولة.

بخار مستمر لغاية 35 غ/الدقيقة لأداء متّسق

بخار مستمر لغاية 35 غ/الدقيقة لأداء متّسق

إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

2200 واط لإحماء سريع

2200 واط لإحماء سريع

توفر إحماء سريعًا وأداءً قويًا.

المواصفات التقنية

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