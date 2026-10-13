ضمان لمدة عامين
جديد
DST3020/20
بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع أداة الكي البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة أداة الكي المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
قوة 2200 واط
بخار مستمر 35 غ/دقيقة
تعزيز بخار يبلغ 160 غ
سيراميك
يمنحك تعزيز البخار القوي تلك الطاقة الإضافية ليتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة وليقضي على التجاعيد الصعبة بسهولة.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
توفر إحماء سريعًا وأداءً قويًا.