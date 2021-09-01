المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron
  • Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron

تم إيقافه

السلسلة 5000مكواة بخارية

DST5010/16

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة عالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

عرض جميع المزايا

تدوم قاعدة مكواة SteamGlide Plus لمدة أطول بـ 4 مرات*

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • قوة 2400 واط

  • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 160 غ

  • SteamGlide Plus

2400 واط لإحماء سريع

2400 واط لإحماء سريع

توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

تتميّز قاعدة المكواة المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق