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  • فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400 فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400 فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400
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    السلسلة PureProtect Water 3400 فلتر الترطيب

    FY3401/00

    فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400

    يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزيئات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% (1)

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    السلسلة PureProtect Water 3400 فلتر الترطيب

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    فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400

    تقنية NanoCloud بالترطيب الصحي

    • متوافق مع السلسلة 3400
    • عمر افتراضي يصل إلى 6 أشهر
    • تقنية NanoCloud
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع جهاز PureProtect Water، من السلسلة 3400

    متوافق مع جهاز PureProtect Water، من السلسلة 3400

    فلتر الترطيب البديل لجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1 PureProtect من السلسلة 3400 من Philips‏: AC3420، وAC3421. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    استخدام لمدة تصل إلى 6 أشهر

    يقدّم فلتر الترطيب حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر (2).

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

    صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    تُصدر تقنية NanoCloud رذاذًا فائق الدقة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. وهي ترطب الهواء مع خفض البكتيريا المنبعثة بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنةً بأجهزة الترطيب التقليدية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وهي تعمل بأمان مع ماء الصنبور بدون الحاجة إلى فلترة إضافية. (1)

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لتتمكن من طلب الفلاتر البديلة بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • محتويات الصندوق

      فلتر الترطيب
      فلتر واحد

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      14,1*20,6*20,6  mm
      الوزن مع التغليف
      0,25  kg

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء 2 في 1 من Philips
      AC3420، وAC3421

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    • (1) مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية التي لا تحتوي على تقنيات إضافية لتقليل انتشار البكتيريا، كما تم اختبارها بواسطة مختبر مستقل
    • (2) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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