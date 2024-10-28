FY3401/00
فلتر الترطيب الأصلي لجهاز التنقية PureProtect 3400
يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزيئات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99,9% (1)إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلتر الترطيب البديل لجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء 2 في 1 PureProtect من السلسلة 3400 من Philips: AC3420، وAC3421. وطراز جهاز تنقية الهواء مكتوب على الجزء السفلي من الجهاز.
يقدّم فلتر الترطيب حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر (2).
صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا الفلتر الأصلي من Philips.
تُصدر تقنية NanoCloud رذاذًا فائق الدقة لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. وهي ترطب الهواء مع خفض البكتيريا المنبعثة بنسبة تصل إلى 99,9% مقارنةً بأجهزة الترطيب التقليدية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية، وهي تعمل بأمان مع ماء الصنبور بدون الحاجة إلى فلترة إضافية. (1)
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لتتمكن من طلب الفلاتر البديلة بسهولة عند الحاجة.
محتويات الصندوق
الوزن والأبعاد
استبدال
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.