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Genuine replacement filter

مضمّن 3 في 1

FYM220/30
1 جائزة
  • 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول
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    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    FYM220/30
    1 جائزة

    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.  إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.  إكتشف كلّ المميزات

    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.  إكتشف كلّ المميزات

    Genuine replacement filter مضمّن 3 في 1

    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.  إكتشف كلّ المميزات

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      3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

      فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

      • فترة استهلاك تصل إلى 24 شهرًا
      • HEPA+كربون نشط+فلتر أولي
      • تنقية 99,95% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
      • تنقية الغازات والروائح الكريهة
      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

      تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.

      3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

      3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

      يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 ثلاثة مراحل من التنقية للحفاظ على تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا. لضمان تنفس هواء أنظف، نوصي بتغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.

      أداء ممتاز

      أداء ممتاز

      نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، مما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)

      يحب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم

      يحب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم

      للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم باستخدام مكنسة كهربائية.

      ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

      تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

      يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).

      استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

      يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى 24 شهرًا. (1)

      راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

      يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        210*210*170 mm
        اللون (الألوان)
        أزرق، أسود
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        200*105*152,9 مم

      • الاستبدال

        لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
        AMF220

      • الأداء

        تنقية
        • الرائحة الكريهة
        • إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة
        تنقية الجسيمات
        99,95% بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%
        الفلتر
        الفلتر المضمّن

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          الجوائز

          عنوان الشركة المصنّعة
          مخاطر المنتج
          • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
          • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
          • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
          • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
          • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
          • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
          • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.

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