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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC135/00

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    مكواة قوية بقدرة 1100 واط

    مكواة قوية بقدرة 1100 واط

    مكواة Philips قوية بقدرة 1100 واط

    تقنية القاعدة المصبوبة

    تقنية القاعدة المصبوبة للتسخين الأسرع والمتساوي

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0.76  kg
      أبعاد المنتج
      25.5 x 11.1 x 12.8  cm
      الفولتية
      220 - 240

    • سهولة الاستخدام

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

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