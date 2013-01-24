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مكواة بالبخار

GC1438
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية
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    مكواة بالبخار

    GC1438

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

    مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    ستصبح عمليةّ الكيّ سهلة وفعالة بفضل هذه المكواة البخارية المريحة مع كمية كبيرة من البخار المستمر وقاعدة المكواة غير اللاصقة التي تسهّل الانزلاق. باتت الآن عملية الكيّ أسهل مع المكواة المريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      3 طرق لتسهيل عملية الكيّ

      • 2000 واط
      • حماية من الكلس
      • قاعدة مكواة غير لاصقة
      • منع التقطير
      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

      وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

      قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      انزلاق سهل على كافة الملابس القابلة للكيّ

      إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق سهل على كل الأقمشة القابلة للكيّ.

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      خزان مياه كبير سعة 200 ملل وتعبئة المياه بطريقة مريحة

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

      بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      تعزيز بخار يصل إلى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد

      تعزيز بخار يصل إلى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد

      يؤدي تعزيز البخار إلى إطلاق بخار معزز يصل إلى 100 غ حتى على أصعب التجاعيد.

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      قرص درجات حرارة أكبر لضبط أسهل لدرجة الحرارة

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        25  غ/د
        الطاقة
        2000  واط
        تعزيز البخار
        100  غ
        فولتية
        240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        220  مل
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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