جاهز للاستخدام في ثوانٍ: بدون طاولة كي، بدون انتظار، بدون فوضى.

قوية بما يكفي لجلسات الكي الكاملة ومع ذلك جاهزة في ثوانٍ للمسة نهائية في اللحظة الأخيرة، تجعل OneTurn المدمجة من Philips العناية بالملابس سهلة. بدون إعداد، بدون انتظار - فقط نتائج واضحة خالية من التجاعيد متى احتجتها. مـصممة للسرعة والمرونة، تأتي مع StyleMat العملية - سجادة كي خفيفة الوزن وقابلة للطي يمكن استخدامها عموديًا وأفقيًا. يساعد تصميمها متعدد الطبقات على إدارة الحرارة والرطوبة أثناء الاستخدام، مما يخلق سطح كي عمليًا سواء اخترت البخار أو الكي.⁶