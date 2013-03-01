ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC2965/86
مصممة لأداء كي قوي
للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!
قوة بخار 40غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
2400 واط
2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
الجوائز