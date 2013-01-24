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PowerLife

مكواة بالبخار

GC2998/86
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2998/86
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    PowerLife مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      فترة استخدام أطول بـ 4 مرات مع قاعدة المكواة SteamGlide*

      • 2400 واط
      • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 170 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      2400 واط لإحماء سريع

      2400 واط لإحماء سريع

      توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

      تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة. وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

      سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

      تم اختبار كل أسلاك المكاوي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 8 دقائق عندما تكون مستندة على كعبها، وبعد 30 ثانية عندما تكون في وضعية مسطحة وجامدة.

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

      مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

      مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

      يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل المكواة باستمرار من دون أن تنزلق.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        رذاذ مياه
        نعم
        بخار مستمر
        45  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        تعزيز البخار
        170  غ

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        320  مل
        منع التقطير
        نعم
        كعب مكواة ثابت جدًا
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية تنظيف الكلس مضمنة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        33,2x16,7x13,7  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        31,2x14,7x12,7  سم
        وزن المكواة
        1,255  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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            • تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق