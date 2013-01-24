عملية كي أسرع وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. ستصدر قاعدة المكواة SteamGlide Plus صوتًا أثناء عملية الكيّ. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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عملية كي أسرع وأسهل وأذكى
تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفّر ميزة التحكم التلقائي بالبخار كمية البخار المناسبة لكل نوع من الملابس. ستصدر قاعدة المكواة SteamGlide Plus صوتًا أثناء عملية الكيّ. إكتشف كلّ المميزات
ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.
يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.
يمنع النظام المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس الموجود في مكواة البخار من Philips تراكم الترسبات الكلسية من خلال أقراص منع الترسبات ووظيفة سهلة الاستخدام لتنظيف الكلس. وينتج عن التنظيف المنتظم لمكواة البخار لإزالة الكلس منها عدد أقل من البقع البيضاء الكلسية وأداء بخار يدوم لوقت أطول بهدف التوصل إلى نتائج كيّ أفضل.
يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.
يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
عملية كيّ مريحة
سهولة الاستخدام
الاستدامة
التحكم بالترسبات الكلسية