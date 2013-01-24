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Azur Pro

مكواة بالبخار

GC4880/20
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  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
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    Azur Pro مكواة بالبخار

    GC4880/20
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      عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

      القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

      • 2800 واط
      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار لغاية 200 غ

      تعزيز بخار لغاية 200 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      توفّر ميزة تحرير الكلس السريعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  مل
        منع التقطير
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        50  غ/د
        الطاقة
        2800  واط
        تعزيز البخار
        200  غ
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        توفير استهلاك الطاقة*
        20  %
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
        • تنظيف ذاتي

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.5  كلغ

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