إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل

نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات