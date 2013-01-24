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ComfortTouch Plus

قدر بخاري للملابس

GC558/36
1 الجوائز
  • إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    ComfortTouch Plus قدر بخاري للملابس

    GC558/36
    1 الجوائز

    إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    ComfortTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

    ComfortTouch Plus قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات

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      مع FlexHead وMyEssence

      • FlexHead
      • MyEssence
      • StyleBoard
      • 2000 واط
      MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

      MyEssence لإعادة النضارة إلى ثيابك باستخدام الروائح المفضّلة لديك

      يسمح لك موزّع العطر MyEssence المبتكر الذي نقدمه بإعادة النضارة إلى الملابس مع الروائح المفضّلة لديك في أي وقت.

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      5 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

      تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

      تضمن ميزة Hang&Lock الفريدة التي نقدمها الحفاظ على علاّقة الملابس ثابتة في مكانها لاستخدام البخار براحة أكبر. فهي تمنع اهتزاز العلّاقة أو سقوطها من مكانها.

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

      تبديل تلقائي إلى وضع الاستعداد لضمان راحة البال

      تبديل تلقائي إلى وضع الاستعداد لضمان راحة البال

      ينتقل القدر البخاري تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصبح خزان المياه فارغًا لضمان راحة البال حتى عند نسيان إيقاف تشغيله.

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

      لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل من الأعلى إلى الأسفل

      يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

      مع FlexHead للوصول إلى أسفل الملابس

      تسمح لك FlexHead المبتكرة بكيّ أسفل الملابس بالبخار بسهولة تامة، مع حاجة أقل للانحناء والركوع. تضمن قاعدة البخار المرنة ملامسة الملابس إلى أقصى حد، للحد من كمية البخار المتسربة والحصول على نتائج فعالة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        أغطية العطر MyEssence
        نعم
        اللون
        أرجواني
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        علّاقة الملابس
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        FlexHead
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم
        Hang&Lock
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        فرشاة
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.6 m
        أغطية العطر MyEssence
        نعم
        سعة خزان الماء
        1800 ml
        طول الخرطوم
        1.3 m
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/د
        جاهز للاستخدام
        &lt;1 دقيقة
        بخار متغير
        5 مستويات
        الطاقة
        2000 كحد أقصى W
        فولتية
        220 - 240 V

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • غطاء اللوح

        الطبقة الأولى
        مصنوعة من القطن 100%

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • دعامة للكيّ

        StyleBoard
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        37‏x‏46‏x‏64,5 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33‏x‏173‏x‏37 cm

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