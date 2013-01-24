نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات
نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!* إكتشف كلّ المميزات
تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.
من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.
يجب إزالة الترسبات من داخل أجهزة الكيّ البخارية بانتظام لضمان أداء بخار جيد. وبفضل تقنية PureSteam الجديدة التي نقدمها، تتم إزالة الترسبات تلقائيًا عن جهاز التسخين أثناء توليد البخار، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.
تم تصميم لوح ErgoFit ليتناسب مع طريقة الكيّ بالبخار. فمن الممكن إمالته بمقدار 30 درجة، مما يزوّدك بدعامة مريحة وثابتة لتحديد الطيّات وتحقيق نتائج مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح اللوح المصمم على شكل الكتفَين بتثبيت الملابس بطريقة أفضل.
عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض، يمكنك تغيير مستوى البخار لأنواع الأقمشة المختلفة بكل سهولة من دون الحاجة إلى الانحناء!
يمكنك تحديد إعداد البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
إذا أردت التوقف أثناء الكيّ بواسطة البخار، ما عليك سوى وضع رأس البخار على القاعدة وسيتوقف البخار تلقائيًا، مما يوفّر استهلاك الطاقة والمياه
تمكّنك الرؤوس الخاصة للدقة لرأس القدر البخار من الوصول إلى الأماكن التي يصعب كيّها، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، مما يمنحك نتائج دقيقة.
عندما يفرغ الخزان من المياه، سيبدأ ضوء الطاقة بالوميض لتذكيرك. إذا لم يتم استخدام المنتج لـ 8 دقائق أخرى، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد التلقائي لضمان السلامة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.
عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض لفترة طويلة، يتم توليد البخار المعزز القوي بوزن يصل إلى 90 غ، الأمر الذي يساعدك في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة