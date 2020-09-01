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  • نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    ProTouch جهاز بخاري عمودي

    GC625/26

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    بفضل تقنية التسخين المزدوج المبتكرة، يضمن الجهاز البخاري للملابس PerfectCare الجديد أداء بخار قويًا بدون ظهور بقع رطبة، للحصول على نتائج رائعة بدون مجهود.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ProTouch جهاز بخاري عمودي

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    نتائج رائعة بتمريرة واحدة فقط، بدون ظهور بقع رطبة

    مع تقنية التسخين المزدوج المبتكرة

    • ضغط مضخّة يبلغ 6 بارات كحد أقصى
    • تعزيز بخار يصل إلى 90 غ
    • لا حاجة إلى إزالة الترسبات
    • لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP
    تقنية التسخين المزدوج

    تقنية التسخين المزدوج

    تولّد تقنية التسخين المزدوج المبتكرة البخار من القاعدة مباشرة وتعيد تسخينه عندما يصل إلى رأس الجهاز البخاري، ليتغلغل بقوة ولتزويدك بنتائج رائعة بدون ظهور بقع رطبة

    لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP، ضمان عدم حرق الملابس*

    لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP، ضمان عدم حرق الملابس*

    يتم تسخين لوح الجهاز البخاري بشكل نشط لتوفير نتائج أفضل في إزالة التجاعيد بدون ظهور بقع رطبة. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP عدم حرق أي أقمشة قابلة للكيّ.

    بخار قوي ومستمر

    بخار قوي ومستمر

    يبلغ تعزيز البخار 90 غ، وهو يتغلغل بعمق في الملابس، فيما يسمح البخار المستمر الذي يبلغ 35 غ/الدقيقة بإزالة التجاعيد من دون مجهود، للحصول على نتائج رائعة في إزالة التجاعيد.

    ثلاثة أطراف دقيقة على لوح البخار للوصل إلى المناطق الصعبة

    ثلاثة أطراف دقيقة على لوح البخار للوصل إلى المناطق الصعبة

    تمكّنك الأطراف الثلاثة الدقيقة على رأس الجهاز البخاري من الوصول إلى المناطق الصعبة، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، للحصول على نتائج دقيقة.

    لوح ثابت قابل للإمالة مع غطاء يجف بسرعة

    لوح ثابت قابل للإمالة مع غطاء يجف بسرعة

    يمكن إمالة اللوح بزاوية 30 درجة، ليكون بمثابة دعامة ثابتة ومريحة وللحصول على طيّات ونتائج مثالية. ويُعَدّ اللوح المصمم على شكل الكتفَين أكثر ملاءمة للملابس. وهو يأتي مزودًا بغطاء يجف بسرعة مع مستوى محسّن من نفاذ البخار والتهوية. كذلك، يتميّز اللوح بمتانته وقدرته على مقاومة الحرارة العالية.

    محرك لا يحتاج إلى صيانة، لا حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية*

    محرك لا يحتاج إلى صيانة، لا حاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية*

    يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.

    تحديد البخار بسهولة (3 إعدادات+ وضع ECO) على المقبض

    تحديد البخار بسهولة (3 إعدادات+ وضع ECO) على المقبض

    يمكنك تغيير مستوى البخار بسهولة لمختلف الأقمشة من خلال الضغط على زر تحديد البخار على المقبض، بدون الحاجة إلى الانحناء! يمكنك تعيين مستوى البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأقمشة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأقمشة الأسمك والمعاطف. استخدم وضع ECO لتوفير استهلاك الطاقة.

    عجلات لعملية نقل سهلة

    عجلات لعملية نقل سهلة

    تسمح العجلات للمستخدم بإمالة الجهاز البخاري العمودي وسحبه من مكان إلى آخر بسهولة.

    يُعيد البخار الرونق إلى الملابس ويقضي على 99,9% من البكتيريا*

    يُعيد البخار الرونق إلى الملابس ويقضي على 99,9% من البكتيريا*

    يُعيد البخار الساخن الرونق إلى الملابس ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على الثياب لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

    خرطوم خالٍ من مادة PVC

    خرطوم خالٍ من مادة PVC

    يشكّل خرطوم البخار خيارًا آمنًا وصحيًا للاستخدام مع البخار. ونظرًا إلى أن سلامة عائلتك وصحتها مهمة، لم يتم استخدام مادة PVC في خرطوم البخار.

    تبديل تلقائي إلى وضع الاستعداد لضمان راحة البال

    ينتقل القدر البخاري تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصبح خزان المياه فارغًا لضمان راحة البال حتى عند نسيان إيقاف تشغيله.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      عجلات مضمنة
      لعملية نقل سهلة

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان المياه
      2000  ml
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.8  m
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      تحديد مستويات البخار من المقبض
      نعم
      مدخل مياه خاص
      لنظافة صحية أكبر
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      آمنة على كل الأقمشة
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      خرطوم خالٍ من مادة PVC
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      عمود قابل للضبط
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • RapidAir Combi

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      لا تتسبب بالحروق
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2200  W
      بخار كثيف
      لغاية 90  g
      بخار مستمر
      35  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      بخار متغير
      3  levels
      بخار عند الطلب
      نعم
      ضغط بوحدة البار
      مضخّة بقوة 6 بارات كحد أقصى

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      0.69  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      46,5 × 51 × 61,5  cm
      حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
      41 × 74,5 × 5,1  cm
      وزن اللوح
      1.7  kg
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      أبعاد القاعدة: 32 x ‏45,2 x ‏34  cm
      حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
      42.2 × 75,7 × 6,3  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      11.5  kg
      سماكة طبقة الإسفنج
      سماكة الغطاء: 6 مم  mm
      سطح الكيّ
      56,4  cm
      وزن المكواة + القاعدة
      6,78  kg
      أبعاد العمود عند تمديده
      Height from ground to shoulder tip of Hanger : 155  cm

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • على كل الأقمشة القابلة للكيّ
    • تم الاختبار بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 5 سنوات من الاستخدام.
    • تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع بكتيريا الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة (المعيار الفني للتعقيم ‎2002-2.1.5)
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